Maladie d'Alzheimer : un dérivé de l'hormone de l'amour pourrait réduire les troubles

L'ESSENTIEL 55,2 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée dans le monde selon l'OMS.

Les pertes de mémoire sont les premiers signes de la maladie d’Alzheimer d’après France Alzheimer.

Injecter de l’amour par le nez pour lutter contre la perte de mémoire provoquée par la maladie d’Alzheimer ? Si cela ressemble à un scénario de science-fiction, c’est pourtant bien ce qu’ont observé avec succès des chercheurs de l'université des sciences de Tokyo.

Ocytocine : une administration par voie nasale pour les malades

Dans leur étude parue dans Neuropsychopharmacology Report,ils racontent comment l’administration intranasale (IN) d'un dérivé de l'ocytocine - l’hormone de l’amour, a permis d’atteindre le cerveau de façon non invasive et a induit un effet d'amélioration de la mémoire chez les souris lors des tests de fonction cognitive.

Les résultats de cette étude sont très prometteurs : le dérivé de l'ocytocine appelé PAS-CPPs-oxytocine pénètre plus efficacement dans le cerveau que par voie intracérébroventriculaire (ICV), une technique invasive qui n'est pas pratique à mettre en œuvre en clinique.

De plus, la PAS-CPPs-oxytocine a été distribuée dans tout le cerveau de la souris après son administration par voie IN.

Pertes de mémoire : l'hormone de l'amour les diminue

Saluant la découverte de l'équipe, le professeur Jun-Ichiro Oka, un des auteurs de l’étude a déclaré : "Mon équipe est la première à montrer que le dérivé de l'ocytocine peut améliorer les troubles de la mémoire induits par l'A-Bêta-25-35 (c’est l’accumulation de cette protéine qui altère la fonction neuronale dans le cerveau) chez la souris. Cela suggère que l'ocytocine pourrait contribuer à réduire le déclin cognitif que nous observons dans la maladie d'Alzheimer."

Des expériences précédentes avaient montré que l'ocytocine, l'hormone principalement responsable de l’accouchement, de l'attachement et de la lactation, régule également le comportement cognitif dans le système nerveux central (SNC) des rongeurs.

Cette découverte, ainsi que l'identification des récepteurs de l'ocytocine dans les neurones du système nerveux central, avait ainsi suscité l'intérêt pour le rôle potentiel de l'ocytocine dans l'inversion de la perte de mémoire liée aux troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer.

Il restait à réussir à l'administrer de façon efficace et sûre, ce à quoi est parvenue à faire l’équipe de chercheurs japonais. Ce succès pourrait potentiellement constituer un traitement pour la maladie d'Alzheimer se sont félicités les auteurs.