Plus de 650.000 cas d'hypertension sont liés à une trop forte consommation d'alcool en France

Une consommation excessive d’alcool est mauvaise pour le santé cardiovasculaire. Dans son dernier Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, Santé Publique France explique que de nombreux cas d’hypertension sont liés à l’alcool en France. "Nous estimons que 655.000 personnes âgées de 18 à 74 ans en France seraient hypertendues du fait d’une consommation d’alcool excédant une moyenne de 10 verres par semaine, dont 624.000 hommes et 31.000 femmes", conclut l’organisme.

Hypertension et alcool : des liens identifiés depuis longtemps

L’alcool fait partie des facteurs de risque connus d’hypertension artérielle, comme l’âge ou les antécédents familiaux. En France, la dernière recherche sur les liens entre alcool et hypertension date de 1987. Or, depuis 2017, des repères de consommation d’alcool ont été instaurés par Santé Publique France et l’Institut national du cancer : il est recommandé de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine, sans dépasser deux par jour et d’avoir des jours sans consommation. Des essais ont montré les bénéfices de la réduction de la consommation d’alcool sur la pression artérielle, mais ils ont aussi révélé qu’ils n’étaient plus significatifs lorsque la consommation était égale ou inférieure à deux verres par jour.

Quel est l’impact de l’alcool sur le risque d’hypertension artérielle ?

Pour cette raison, les chercheurs se sont intéressés aux effets de l’alcool comme facteur de risque. "L’objectif de notre étude était d’estimer la fraction des cas d’hypertension artérielle survenant avant 75 ans attribuable à la consommation d’alcool dépassant la première composante des repères de consommation à moindre risque (c’est-à-dire plus de 10 verres par semaine) en France selon l’âge, le sexe, ainsi que les effectifs de personnes hypertendues associés", précisent les auteurs de ces nouveaux travaux.

Cette étude s’appuie sur une méthode appelée "approche par fraction attribuable", ce qui a permis d’estimer le nombre de personnes dont l’hypertension est due à une consommation excessive d’alcool. Ils ont donc recensé 655.000 cas liés à un dépassement des dix verres par semaine. Cela correspond à 5,5 % du nombre total de personnes hypertendues en France.

Hypertension et alcool : des différences entre les hommes et les femmes

"Notre étude a mis en évidence une différence importante de la fraction attribuable à l’alcool pour l’hypertension artérielle entre les hommes et les femmes avec une fraction attribuable à l’alcool beaucoup plus importante chez les hommes, observent les auteurs. Cela résulte principalement des consommations d’alcool plus importantes des hommes par rapport aux femmes." Ils constatent également que les "épisodes de binge drinking et d’alcoolisation massive" sont plus souvent observés chez les hommes que chez les femmes.

Hypertension artérielle : un risque de complications cardiovasculaires

Quel que soit son origine, l’hypertension artérielle peut être dangereuse pour la santé. "L’hypertension artérielle expose à des complications cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux et les syndromes coronaires aigus mais également à l’insuffisance rénale chronique, l’insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque ou les troubles neuro-cognitifs sévères", rappelle Santé publique France. Au total, 17 millions de personnes en sont atteintes en France.