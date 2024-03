Alcool : ce nombre de verres par semaine est mauvais pour le cœur des femmes

L'ESSENTIEL Boire plus d'un verre par jour peut augmenter le risque de maladie coronarienne, notamment chez les femmes de moins de 50 ans.

Parmi les femmes sans problème d'alcoolisme, celles qui déclaraient une consommation élevée d’alcool présentaient un risque de maladie cardiaque 45 % plus élevé que celles buvant modérément.

Pour les chercheurs, cette nouvelle étude attire l’attention sur les risques pour la santé liés à la consommation d’alcool et souligne l’importance de prendre en compte la consommation d’alcool dans les efforts d’évaluation et de prévention des risques cardiaques.

Si vous trinquez régulièrement ou aimez prendre un verre de vin à table, attention à votre cœur. Boire huit boissons alcoolisées par semaine augmente les risques de maladie coronarienne chez les femmes, notamment les plus jeunes, selon une nouvelle étude.

Ces travaux seront présentés lors du congrès annuel de l'American College of Cardiology qui se tiendra du 6 au 8 avril 2024 à Atlanta.

Maladie coronarienne : un risque accru de 45 % dès 8 verres par semaine

Pour cette étude, les scientifiques ont repris les dossiers médicaux de près de 243.000 hommes et 189.000 femmes de 18 à 65 ans vivant aux USA. Les participants étaient âgés en moyenne de 44 ans et ne souffraient pas de maladie cardiaque au début de la recherche. Leur consommation globale d'alcool a été évaluée comme faible, modérée ou élevée. Au cours des 4 années de suivi, 3.108 volontaires ont été diagnostiqués avec une maladie coronarienne.

Les résultats montrent que l’incidence du trouble cardiaque a augmenté avec des niveaux de consommation d’alcool plus élevés. Parmi la gent féminine, les volontaires qui déclaraient boire huit verres ou plus, présentaient un risque accru de maladie cardiaque 45 % par rapport à celles ayant une faible consommation (un à deux verres par semaine). Le risque était 29 % plus élevé par rapport à celles qui trinquaient modérément (trois à sept verres par semaine).

"En ce qui concerne la consommation excessive d'alcool, les hommes et les femmes ayant une consommation excessive d'alcool présentaient un risque plus élevé de maladie cardiaque", explique le Dr Jamal Rana et auteur principal de l'étude dans un communiqué.

"Pour les femmes, nous constatons un risque systématiquement plus élevé, même sans consommation excessive d’alcool. Je ne m'attendais pas à ces résultats chez les femmes de ce groupe d'âge inférieur, car nous constatons généralement un risque accru de maladie cardiaque chez les femmes plus âgées. C’était vraiment surprenant."

Cœur : attention à la consommation d’alcool

Pour le cardiologue et son équipe, cette étude montre qu’il est essentiel de prendre en compte la consommation d’alcool lors de l’évaluation des risques de maladies cardiaques, notamment chez les femmes de moins de 50 ans. Pour eux, il est également important de sensibiliser davantage sur les effets nocifs de l’alcool sur le cœur.

"Les femmes se sentent protégées contre les maladies cardiaques jusqu'à ce qu'elles soient plus âgées, mais cette étude montre que même lorsque vous êtes jeune ou d'âge moyen, si vous êtes une grosse consommatrice d'alcool ou si vous buvez de façon excessive, vous courez un risque de maladie coronarienne", confirme le Dr Rana.