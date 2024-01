Alcool : les femmes ont plus de consommations massives après 35 ans

L'ESSENTIEL Une nouvelle enquête de Santé Publique France fait le point sur la consommation d’alcool en France et ses évolutions.

Globalement, la consommation d'alcool est en baisse en France.

Néanmoins, le phénomène des alcoolisations ponctuelles importantes suit des tendances récentes contrastées : plutôt en diminution parmi les jeunes hommes, il tend à augmenter parmi les femmes de plus de 35 ans.

La consommation d’alcool, très élevée en France, expose à de nombreux risques pour la santé, à court et long terme.

Consommation d’alcool en France : méthodologie de l'enquête

"Au cours des dernières décennies, les modes de consommation ont fortement évolué", explique Santé Publique France. "L’objectif de cet article est de présenter un panorama de la consommation d’alcool en France en 2021, en actualisant les constats datant de 2017 en France hexagonale et de 2014 dans les départements ultramarins afin d’apprécier les tendances sur près de 30 ans", précisent les experts en santé publique.

Les données utilisées proviennent des éditions 1992, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, 2017 et 2021 des Baromètres de Santé publique France. Ces enquêtes ont été réalisées par téléphone sur un échantillon aléatoire d’adultes de 18-75 ans résidant en France hexagonale et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Les indicateurs présentés sont issus du module de questions Audit-C (Alcohol Use Disorders IdentificationTest-Consumption).

Consommation d’alcool : les femmes de 35 ans adeptes du binge drinking

Premier enseignement de l’enquête : les tendances à long terme révèlent une baisse des consommations quotidienne et hebdomadaire d’alcool au cours des dernières décennies, faisant écho aux baisses des volumes de vente.

Entre 2017 et 2021, le nombre annuel moyen de litres d’alcool pur par habitant de 15 ans et plus est ainsi passé de 11,7 à 10,5. La part d’adultes de 18-75 ans déclarant avoir consommé de l’alcool au moins 1 fois au cours des 12 derniers mois est aussi en légère baisse entre 2017 (86,5 %) et 2021 (85 %).

En revanche, le phénomène des alcoolisations ponctuelles importantes suit des tendances récentes contrastées : plutôt en diminution parmi les jeunes hommes, il tend à augmenter parmi les femmes de plus de 35 ans. "Entre 2017 et 2021, la part des femmes adultes déclarant au moins une alcoolisation massive par mois augmente, en particulier parmi les femmes de plus de 35 ans", peut-on lire dans l’enquête.

Des disparités régionales sont également observées. "En 2021, la consommation quotidienne d’alcool était par exemple plus fréquente en Nouvelle-Aquitaine (notamment parmi les femmes) et en Occitanie. À l’inverse, elle était plus rare en Île-de-France et dans les DROM", détaille le rapport.

"Les modes de consommation d’alcool continuent d’évoluer"

Pour finir, les auteurs indiquent les habitudes globales de consommation d’alcool en France. En 2021, les adultes ayant bu de l’alcool au cours des 12 derniers mois déclaraient avoir ingéré de l’alcool 92 jours, buvant 2,2 verres en moyenne les jours de consommation.

"Les modes de consommation d’alcool continuent d’évoluer et la mise en place d’actions de prévention pour réduire les risques induits par la consommation d’alcool reste nécessaire dans notre pays", conclut Santé Publique France.