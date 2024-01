Alcool : voici l'âge auquel il faut arrêter d'en boire selon un neurologue

L'ESSENTIEL L’alcool peut provoquer d’importants dommages sur la santé, notamment lorsqu’il est consommé fréquemment et excessivement.

Le Docteur Richard Restak, neurologue, a décrit l’alcool comme une "neurotoxine directe", qui altère ou détruit le fonctionnement du système nerveux.

Ce spécialiste a donc conseillé d’arrêter définitivement l’alcool à partir de 65 ans, afin de prévenir les risques de démence.

En France, la consommation d’alcool serait liée à 49.000 décès par an, selon le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Les buveurs réguliers d’alcool peuvent souffrir de dommages importants sur la santé. Au-delà de deux verres par jour pour les femmes et trois verres par jour pour les hommes, l’alcool est considéré comme un facteur de risque majeur pour certains cancers (bouche, gorge, œsophage, côlon-rectum), des maladies du foie (cirrhose) et du pancréas, des troubles cardiovasculaires ou psychiques (anxiété, dépression…).

L’alcool, une "neurotoxine directe", qui altère le fonctionnement du cerveau et de la mémoire

Une consommation excessive peut également être associée à une démence précoce. Dans une interview accordée au Sun, le Docteur Richard Restak, neurologue, a comparé l’alcool à une "neurotoxine directe", autrement dit une substance qui endommage ou détruit le fonctionnement du système nerveux. Ces dommages dus à l’alcool pourraient donc altérer notre cerveau et notre mémoire.

Pour prévenir ces risques, le spécialiste a révélé l’âge auquel l’on devrait totalement proscrire l’alcool. "Je suggère fortement aux personnes âgées de 65 ans ou plus d'éliminer complètement et définitivement l'alcool de leur régime alimentaire", a recommandé l’auteur du livre Comment prévenir la démence : guide d'un expert sur la santé cérébrale à long terme. Il a également conseillé de reconsidérer sa relation avec l’alcool, peu importe l’âge, lorsqu'il s'agit d'un moyen pour calmer son énervement ou soulager son anxiété.

Syndrome Wernicke-Korsakoff : une démence associée à la consommation excessive d’alcool

D’après le neurologue, il existe une démence spécifique qui peut atteindre les buveurs excessifs d’alcool : le syndrome Wernicke-Korsakoff. Il se caractérise par "une perte sévère de la mémoire récente" et "résulte de l'effet direct de l'alcool sur le cerveau", a décrit le Docteur Richard Restak. À long terme, une consommation démesurée d’alcool peut aussi occasionner une carence en vitamine B1, qui peut provoquer ce syndrome.