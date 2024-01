Alcool : les personnes souffrant d'anxiété boivent davantage

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'anxiété boivent davantage en présence d'étrangers, selon une nouvelle étude.

Pour expliquer ces résultats, les chercheurs supputent que les personnes anxieuses peuvent boire davantage dans des environnements inconnus pour soulager le stress ou faciliter l'interaction sociale.

Les auteurs du rapport ont conclu que "si l'on cherche à développer des stratégies efficaces de protection contre le développement de troubles liés à la consommation d'alcool chez les personnes anxieuses, il est essentiel d'adopter une approche qui tienne compte à la fois de la motivation et de l'environnement".

Alcool et anxiété : 48 grands buveurs testés

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 48 grands buveurs (buvant 2 à 3 fois par semaine et presque 4 verres par occasion). Ils étaient âgés de 21 à 28 ans et ont rempli un questionnaire pour évaluer leur anxiété au début de l'étude via l'échelle de Liebowitz.

Ces participants ont également recensé eux-mêmes leur consommation d'alcool pendant sept jours, en plus de porter un moniteur à la cheville qui surveillait leur consommation d'alcool à travers leur peau.

Une application a aussi été téléchargée sur leur smartphone pour leur faire passer des questionnaires à des moments aléatoires de la journée, questionnaires au cours desquels ils ont par ailleurs fourni des photographies de leur environnement.

Après des analyses statistiques, les résultats ont montré que l'anxiété et le contexte interagissaient avec la consommation d'alcool de chaque personne testée. Chez les participants les plus anxieux socialement, la consommation d'alcool augmentait à mesure que la familiarité des personnes dans leur environnement diminuait. En revanche, chez les participants moins anxieux socialement, la familiarité des personnes de leur entourage n'a pas eu d'incidence sur leur consommation d'alcool.

Alcool et anxiété : comment développer des stratégies de prévention efficaces ?

L'étude citée dans cette article comporte certaines limites, comme le petit échantillon de participants et une mesure imparfaite du contexte social (toutes les personnes présentes dans les environnements des buveurs n'ont pas été prises en photo).