Anxiété : ces 3 plantes d'intérieur font le plus de bien au moral 

L'ESSENTIEL Les plantes d’intérieur participent à notre bien-être.

Une équipe de chercheurs britanniques a dressé la liste des meilleures plantes à avoir chez soi.

Les plantes avec des épines et/ou des feuilles pointues sont les moins appréciées.

Outre leur bel aspect verdoyant, les plantes d’intérieur présentent de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. Différentes études ont observé que ces végétaux réduisent le stress ainsi que la tension artérielle, et améliorent l’humeur. La présence de plantes dans les environnements professionnels a également été associée à une plus grande satisfaction au travail.

Quelles sont les plantes vertes qui favorisent notre bien-être ?

Dans un article publié dans le média The Conversation, Jenny Berger, chercheuse post-doctorale à l’Université de Reading (Royaume-Uni) a indiqué que les plantes d’intérieur permettent de répondre à notre besoin de "reconnexion avec la nature". La spécialiste a notamment dressé la liste des plantes vertes qui font le plus de bien au moral.

En 2022, la scientifique et ses collègues de l'université de Reading et de la Royal Horticultural Societé ont examiné les réactions psychologiques de 520 personnes face à 12 photographies de plantes de différentes formes. Les participants ont notamment répondu à un questionnaire en ligne basé sur leur opinion concernant l’apparence de chaque plante.

Huit espèces de plantes ont été incluses dans l'étude : le figuier pleureur, la langue de belle-mère, le cactus, la plante de prière, la fougère nid d'oiseau, le pothos doré ou lierre du diable, le dragonnier et le palmier.

Les feuilles arrondies sont apaisantes

Selon les réponses des participants, toutes les plantes vertes ont été bénéfiques pour leur bien-être. Néanmoins, trois plantes ont été considérées comme les plus grandes sources d’apaisement :

le pothos ;

le figuier pleureur ;

le palmier.

En raison de leurs feuilles arrondies et/ou arquées, ces plantes ont été jugées comme les plus belles et les plus relaxantes par les volontaires. Le palmier a également été associé à des souvenirs heureux tels que les vacances ou les destinations tropicales. "Nos résultats suggèrent que les plantes aux feuilles vertes luxuriantes, à la surface foliaire élevée et à la canopée dense sont susceptibles de donner le plus grand coup de pouce à votre bien-être", a noté Jenny Berger.

En revanche, le cactus et le dragonnier sont les plantes qui ont été les moins appréciées par les volontaires. Ces végétaux détiennent des épines et/ou des feuilles étroites et pointues, qui peuvent être associées au danger, a précisé l'équipe britannique.