Vaccin anti-HPV : aucun nouveau risque identifié lors de la campagne dans les collèges

L'ESSENTIEL Depuis octobre 2023, 46 cas d’effets indésirables ont été déclarés à la suite d’une vaccination contre les cancers HPV dans le cadre de la campagne vaccinale dans les collèges.

Les cas déclarés sont majoritairement des effets post-vaccinaux connus et non graves du vaccin.

De plus, aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié.

Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, les élèves de cinquième peuvent se faire vacciner, avec l’accord de leurs parents, contre les infections à papillomavirus humains dans leur collège. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a surveillé l'administration du vaccin Gardasil 9 utilisé pour cette campagne de vaccination. Son rapport sur les données recueillies après la première dose, publié le 29 avril 2024, confirme la sécurité du produit.

Vaccination HPV dans les collèges : aucun nouveau signal de sécurité détecté

"Aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié : cela signifie qu’il n’y a pas eu de nouveau risque soupçonné d'être en lien avec le vaccin", assure l’ANSM. Ainsi, les réactions déclarées pendant la surveillance de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humains sont "majoritairement des effets post-vaccinaux connus et non graves".

Dans le détail, l’agence a répertorié 46 cas d’effets indésirables survenus à la suite d’une vaccination contre les cancers HPV depuis octobre 2023. Les patients avaient en moyenne 12,3 ans. Les troubles qu’ils ont présentés, étaient principalement des réactions au site d’injection du vaccin (rougeurs, douleurs et/ou inflammation), des céphalées, des sensations de vertige, de troubles gastro-intestinaux, de fièvre ou de fatigue. Ils sont apparus majoritairement après l’administration de la dose et ont duré peu de temps.

"Ces effets déclarés sont principalement survenus chez des garçons. Si les données de vaccination par sexe ne sont pas disponibles à ce jour, cela peut néanmoins témoigner d’une proportion plus grande des injections chez les garçons pendant la campagne, contrairement à la période précédente où les jeunes filles étaient historiquement plus vaccinées que les garçons", remarquent les auteurs.

Ils ajoutent que les données recueillies jusqu'à présent confirment que "le profil de sécurité de l’ensemble des vaccins utilisés contre le HPV est bien établi après plus de 15 ans d’utilisation et 300 millions de doses administrées dans le monde : ils sont sûrs et efficaces".

Vaccin contre le papillomavirus : les recommandations pour éviter les chutes lors de malaise

L’ANSM profite de ce rapport concernant la surveillance de la campagne de vaccination contre le HPV dans les collèges pour rappeler le risque de malaise et de syncope, notamment chez les adolescents, après une injection. Ainsi, les personnes recevant une dose doivent être surveillées pendant 15 minutes après la piqûre.

"Cet effet indésirable, peu fréquent et rapidement résolutif, peut parfois s’accompagner de tremblements ou raideurs."

Il est recommandé aux professionnels de santé :

d’interroger l'enfant sur une potentielle inquiétude ou anxiété sur cette vaccination et lui apporter les éléments pour le rassurer si nécessaire ;

de bien indiquer à l’enfant l’importance de signaler rapidement s’il ne se sent pas bien après la vaccination ;

d’assurer une surveillance attentive de l’adolescent pendant la période post vaccinale ;

"La prévention des blessures en cas de chute est indispensable pendant la surveillance : l’adolescent doit rester préférentiellement allongé (sur des tapis de sol ou couverture, si ces derniers sont disponibles) ou assis par terre adossé à un mur dans un espace dégagé."

L’ANSM note qu’une réaction anaphylactique peut aussi survenir dans de rares cas.

En octobre dernier, un élève de 5ᵉ avait fait un malaise après avoir été vacciné contre le papillomavirus, et était lourdement tombé. Sa chute avait provoqué un traumatisme crânien. Malgré sa prise en charge par le CHU de Nantes, il avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard.