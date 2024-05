Démence : chez les personnes âgées, le régime méditerranéen réduit le risque

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen limite la viande rouge, les produits laitiers (fromage, beurre, crème) et les produits raffinés/transformés (céréales pour le petit-déjeuner, pain de mie industriel, plats préparés…).

Les personnes âgées qui suivent le régime méditerranéen ont 11 % de chances en moins de développer une démence.

Une étude faite sur plus de 50.000 personnes a révélé que les personnes âgées qui suivent un régime méditerranéen ont nettement moins de risque de développer une démence.

L'auteur de l'étude Daniele Nucci et ses collègues ont voulu systématiser les résultats de recherches antérieures sur les liens entre l'adhésion au régime méditerranéen et le risque de démence chez les personnes âgées. Ils souhaitaient également estimer la force de cette association pour les différents types de démence.

Pour ce faire, ils ont recherché dans les bases de données PubMed, MEDLINE et SCOPUS des études répondant la question suivante : "Une plus grande adhésion au régime méditerranéen est-elle associée à un risque plus faible de démence chez les personnes âgées ?".

Cette recherche a dégagé 682 articles scientifiques. Après élimination des doublons, des études dans des langues non comprises par les chercheurs et des études non réalisées sur des humains, 20 travaux ont été retenus. Les recherches provenaient des États-Unis, de Grèce, d'Australie, des Pays-Bas, de France, d'Italie, de Chine et du Maroc.

Régime méditerranéen : -11 % de risque de démence

À partir de ces données, les scientifiques ont réalisé une méta-analyse. Leurs résultats ont montré que les personnes âgées qui suivaient le régime méditerranéen avaient 11 % de chances en moins de développer une démence par rapport à leurs pairs qui ne suivaient pas ce mode de vie. Lorsque les troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer ont été exclus de l'analyse, la réduction des probabilités a été de 6 %.

"Il existe un effet protecteur du régime méditerranéen lorsque tous les types de démence sont considérés ensemble et lorsque seule la maladie d'Alzheimer est prise en compte", précisent les auteurs de l'étude.

"Même un petit pourcentage de réduction du risque représenterait un nombre significatif de personnes qui pourraient potentiellement éviter la démence simplement en augmentant leur adhésion au régime méditerranéen", ajoutent-ils.

Démence : qu'est-ce que le régime méditerranéen ?

Le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes de saison, en pâtes complètes, riz complet, pain complet, en légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots…), en poisson (sardines, maquereau, hareng, saumon…), en matières grasses essentiellement apportées par des huiles végétales et en fruits secs (noix, noisettes, amandes, pistache…).



Le régime méditerranéen limite la viande rouge, les produits laitiers (fromage, beurre, crème) et les produits raffinés/transformés (céréales pour le petit-déjeuner, pain de mie industriel, plats préparés…).



"Le régime méditerranéen, aussi appelé régime crétois, est un régime originaire du bassin méditerranéen. Il est reconnu pour favoriser l’équilibre alimentaire sur la semaine. En privilégiant la variété des aliments, il est au plus près des recommandations alimentaires", indique le site conçu par Santé Publique France mangerbouger.fr.