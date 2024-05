Démence : consommer de l’huile d’olive réduit le risque de décès

L'ESSENTIEL La consommation d’huile d’olive au quotidien réduit le risque de décès lié à la démence.

Selon une étude, 7 grammes d’huile d’olive par jour sont associés à une diminution de 28 % de ce risque.

Remplacer la margarine et les autres matières grasses par de l’huile d’olive est aussi bénéfique.

De l’huile d’olive, des légumes, des produits laitiers et des légumineuses. Le régime méditerranéen repose sur une alimentation simple et saine. Il est réputé pour ses effets bénéfiques sur la santé : récemment, il a été associé à une réduction du risque de démence. Mais est-ce qu’un aliment de ce régime en particulier est responsable de ces bienfaits ? Une équipe de l’école de santé publique d’Harvard, aux États-Unis, a essayé de répondre à cette question. Dans leurs travaux, publiés dans JAMA Network Open, ils annoncent que l’huile d’olive est associée à une réduction du risque de décès lié à la démence.

Démence : une demi-cuillère à café d’huile d’olive par jour pour réduire le risque de mourir

Leur analyse repose sur l’utilisation de deux bases de données, incluant au total plus de 60.000 femmes et plus de 31.000 hommes. Ils étaient âgés de 56 ans en moyenne et ont été suivis pendant environ 28 ans. En plus des examens de santé, les participants ont répondu à un questionnaire tous les quatre ans pour évaluer leur consommation d’huile d’olive. Quatre catégories ont été créées : jamais ou moins d’une fois par mois ; inférieure ou égale à 4,5 grammes par jour ; entre 4,5 et 7 grammes par jour et plus que 7 grammes par jour. Cette dernière quantité correspond à environ une demi-cuillère à café.

Au cours de l’étude des données, les chercheurs ont découvert que 4.751 des 92.383 patients étaient décédés à cause d'une démence. D’après leurs conclusions, les personnes ayant consommé au moins 7 grammes d’huile d’olive par jour avaient 28 % de risques en moins de décéder d’une maladie liée à la démence.

Beurre, mayonnaise : les participants "mangeaient de ces autres produits"

Les auteurs pointent toutefois une subtilité à leurs résultats : une bonne partie des participants, consommateurs quotidiens d’huile d’olive, avait remplacé les matières grasses comme le beurre, la mayonnaise ou d’autres huiles végétales par l’huile d’olive dans leur cuisine. "Ces mêmes personnes mangeaient donc également moins de ces autres produits, ce qui aurait également pu avoir un impact sur les taux de démence", estiment les auteurs. Dans leurs modélisations, remplacer, au quotidien, 5 g de margarine ou de mayonnaise par la quantité équivalente d'huile d'olive était associé à une réduction de 8 % à 14 % de mortalité par démence. "Ces résultats fournissent des preuves qui soutiennent les recommandations diététiques préconisant l'utilisation de l'huile d'olive et d'autres huiles végétales pour maintenir la santé globale et prévenir la démence", concluent les auteurs.

Démence : comment expliquer les effets de l’huile d’olive sur le risque de décès ?

Selon eux, les effets de l’huile d’olive sur la réduction du risque de décès à cause de la démence pourraient être liés à ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Mais cela pourrait aussi être la conséquence de ses effets anti-inflammatoires et neuro-protecteurs grâce aux anti-antioxydants qu’elle contient. Dans tous les cas, ces résultats montrent une nouvelle fois qu’il est préférable de choisir l’huile d’olive en cuisine.