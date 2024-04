Démence : vos yeux peuvent la révéler 12 ans avant les symptômes

L'ESSENTIEL Une perte de sensibilité visuelle peut prédire la démence 12 ans avant son diagnostic, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont en effet découvert que les personnes ayant développé une démence plus tard avaient des scores faibles aux tests de sensibilité visuelle.

La combinaison de tests de traitement visuel avec d'autres tests neuropsychologiques pourrait améliorer l'identification du risque futur de démence, selon l'étude.

Remarquant que de nombreux problèmes oculaires étaient signalés chez les personnes souffrant de démence, des chercheurs de l’université de Loughborough ont voulu examiner le lien entre ces troubles. Leurs travaux, publiés dans la revue Scientific Reports, montrent que la perte de sensibilité visuelle peut révéler une démence jusqu’à 12 ans avant son diagnostic.

Un lien entre la perte de sensibilité visuelle et la démence

Pour cette recherche, l’équipe a examiné les dossiers de 8.623 personnes en bonne santé âgées de 48 à 92 ans et vivant à Norfolk (Angleterre). 537 d'entre-elles souffraient de démence à la fin de l’étude.

Lors de la recherche, les volontaires ont effectué des tests de sensibilité visuelle, en plus des examens cognitifs. Ils devaient, par exemple, appuyer sur un bouton dès qu’ils voyaient sur l’écran un triangle se former dans un champ de points en mouvement. Cet exercice permet d’évaluer la vitesse de traitement des informations visuelles des participants.

L'analyse des données montre que les individus ayant obtenu des scores faibles à ce test avaient une probabilité plus élevée de développer une démence plus tard dans la vie.

"La réduction de la vitesse de traitement visuel complexe est significativement associée à une forte probabilité d'un futur diagnostic de démence et à des facteurs de risque/protecteurs dans cette cohorte", écrivent les auteurs.

Diagnostic de la démence : des examens de la vision difficiles d’accès

Pourquoi les volontaires qui allaient développer une démence, avaient des difficultés dans les tâches de traitement visuel jusqu’à 12 ans avant leur diagnostic ? L’équipe propose une explication dans la revue The Conversation : "les plaques amyloïdes toxiques associées à la maladie d'Alzheimer peuvent d'abord affecter les zones du cerveau associées à la vision, les parties du cerveau associées à la mémoire étant endommagées à mesure que la maladie progresse. Ainsi, les tests de vision peuvent détecter des déficits avant les tests de mémoire".

Pour favoriser une détection précoce des risques de démence, il faudrait, selon les chercheurs, combiner des tests de traitement visuel aux examens neuropsychologiques. Toutefois, le déploiement d’un tel dispositif rencontre une difficulté. "L’accès aux technologies de suivi oculaire, qui sont coûteuses et nécessitent une formation pour être utilisées et analysées, déplorent les auteurs. Jusqu'à ce que des dispositifs de suivi oculaire moins chers et faciles à utiliser soient disponibles, l'utilisation des mouvements oculaires comme outil de diagnostic de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce n'est pas possible en dehors du laboratoire."