Démence : porter des prothèses auditives prolonge les fonctions cognitives de 3 ans

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche montre que les aides auditives peuvent stabiliser la fonction cognitive chez les personnes âgées souffrant de perte auditive.

Les chercheurs estiment que cela fait gagner au moins trois ans.

Ainsi pour les scientifiques, l’utilisation d’appareils auditifs peut constituer une stratégie de santé publique importante à grande échelle pour retarder le déclin cognitif.

Plusieurs études ont confirmé que la perte auditive est liée à un déclin cognitif accéléré et augmente par effet domino le risque de démence. Cette association soulève des inquiétudes croissantes concernant la santé cognitive des personnes âgées malentendantes. Cependant, une nouvelle recherche menée par l'université de Melbourne, publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience, apporte une bonne nouvelle. Elle montre que le port de prothèses auditives aide à stabiliser la fonction cognitive.

Prothèses auditives : elles préservent les fonctions cognitives

L'étude de l'université de Melbourne a suivi deux groupes de seniors malentendants pendant trois ans : l'un utilisant des aides auditives et l'autre non. "Nous avons évalué les performances cognitives à l'aide de jeux de cartes informatisés, en commençant avant l'installation des aides auditives, puis à intervalles de 18 mois. Et nous n’avons utilisé que des instructions visuelles, car donner des instructions audio à des personnes malentendantes sans aide auditive aurait pu nous donner des résultats trompeurs", expliquent les auteurs dans un communiqué.

Les données ont montré que les personnes équipées d'appareils auditifs avaient maintenu des performances cognitives de manière significative pendant les 3 années d'étude, contrairement à celles sans prothèses auditives. Elles avaient pour leur part connu un déclin marqué dans trois des quatre tests cognitifs.

Démence : les aides auditives peuvent aider à réduire les risques

Au delà d'un risque plus élevé de démence, la perte auditive a aussi été liée à un risque plus élevé de chutes, d'hospitalisations ou encore de dépression et de décès. Face à leurs résultats, les scientifiques estiment que "l’utilisation d’appareils auditifs peut constituer une stratégie de santé publique importante à grande échelle pour retarder le déclin cognitif, contribuant ainsi à réduire ou à ralentir le fardeau mondial de la démence".

"Être capable d’entendre et de maintenir une communication et des liens efficaces avec les autres favorise non seulement la santé cognitive, mais également un vieillissement en bonne santé et une meilleure qualité de vie", rappellent-ils.