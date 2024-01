Jeu vidéo : les gamers ont un risque accru de perte auditive ou d'acouphènes

L'ESSENTIEL Une méta-analyse montre que les joueurs de jeux vidéo sont soumis à des niveaux sonores proches ou dépassant les limites de sécurité autorisées.

Cela augmente leurs risques de souffrir d'une perte auditive irréversible ou d'acouphènes.

Pour les chercheurs, des efforts en matière de santé publique doivent être fournis afin de sensibiliser les joueurs aux risques potentiels pour leur santé auditive.

Call of Duty, GTA, FIFA, Final Fantasy, Minecraft, World of Warcraft… les amateurs de jeux vidéo vous le diront, l’univers sonore des jeux participe au plaisir... quand il n’est pas essentiel en raison de leur mode multijoueur. Toutefois, il semblerait qu’il mette leur audition en danger.

Une étude, publiée dans la revue en libre accès BMJ Public Health le 16 janvier 2024, révèle que les joueurs de jeux vidéo font face à un risque accru de perte auditive irréversible et/ou d’acouphènes, car les niveaux sonores des parties sont souvent proches ou dépassent les limites de sécurité admissibles.

Niveau sonore des jeux vidéo élevé : un risque accru de perte auditive ou d’acouphène

"Alors que les écouteurs et les salles de concert ont été reconnus comme des sources de niveaux sonores potentiellement dangereuses, relativement peu d'attention a été accordée aux effets des jeux vidéo, y compris les sports électroniques, sur la perte auditive", notent les chercheurs dans un communiqué. Pour évaluer ce risque, ils ont repris 14 études menées dans neuf pays à travers le monde. Cela représente 53.833 personnes.

Les niveaux sonores déclarés allaient de 43,2 décibels avec les appareils mobiles à 80-89 dB dans les centres de jeu. La durée de l'exposition au bruit variait selon le mode et la fréquence d'accès, soit de quotidiennement à une fois par mois, pendant au moins une heure et avec une moyenne de 3 heures/semaine. "Parmi les cinq études évaluées par des pairs qui ont analysé les associations ou les corrélations entre le jeu et la perte auditive ou les acouphènes, quatre ont signalé des associations ou des corrélations significatives avec le jeu et la perte auditive ou les acouphènes", écrivent les scientifiques.

Parmi les données inquiétantes, une recherche rapporte que les sons d'impulsion (rafale de sons avec des niveaux de pointe d'au moins 15 dB plus élevés que le fond sonore) ont atteint 119 dB dans un des titres évalués. Or, les limites d'exposition admissibles sont d'environ 100 dB pour les enfants et de 130 à 140 dB pour les adultes. D’autres travaux ont mesuré les niveaux sonores de 5 jeux vidéo à l'aide d'écouteurs connectés à une console. Les 4 jeux de tirs avaient une moyenne de 88,5, 87,6, 85,6 et 91,2 dB tandis que celui de course affichait 85,6 dB. Ce niveau quotidien d'exposition sonore est proche des seuils maximaux autorisés.

Ainsi, pour les experts, les preuves recueillies suggèrent que "les joueurs de jeux vidéo du monde entier peuvent risquer une perte auditive irréversible et/ou des acouphènes".

Santé auditive : promouvoir une écoute sûre auprès des joueurs

L’équipe estime que son travail montre qu’il est essentiel de sensibiliser les joueurs aux risques qu’un niveau sonore trop élevé pendant la partie et de promouvoir une “écoute sûre”.

"Bien que les données fournies dans cet examen soient limitées, elles suggèrent que certains joueurs, en particulier ceux qui jouent fréquemment, et à ou au-dessus des niveaux sonores moyens décrits par les articles inclus dans cette revue, dépassent probablement les limites d'exposition sonore admissibles, et s'engagent donc dans des pratiques d'écoute dangereuses. Ce qui pourrait les exposer à un risque de développer une perte auditive permanente et/ou des acouphènes", concluent les scientifiques dans leur communiqué.