Le jeu vidéo associé à de meilleures performances cognitives chez les enfants

L'ESSENTIEL 98 % des enfants jouent aux jeux vidéos, selon le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Un tiers des joueurs déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis et ont le sentiment d’appartenir à une communauté. La majorité considère leur communauté comme bienveillante et accueillante.

Certaines études recommandent cependant de limiter le temps d'exposition aux écrans (télévision, jeux vidéo, Internet) à un maximum de 2 ou 3 heures par jour pour les enfants.

Selon de nouvelles recherches, dont les résultats ont été publiés dans JAMA Network Open, jouer à des jeux vidéo pourrait stimuler le cerveau des enfants. Des chercheurs du Vermont aux États-Unis affirment que le jeu permet un meilleur contrôle des impulsions et une meilleure mémoire de travail, améliorant ainsi le comportement et les performances cognitives.

Jouer 3 heures par jour ou plus rend la mémorisation plus rapide et précise

"De nos jours, de nombreux parents s'inquiètent des effets des jeux vidéo sur la santé et le développement de leurs enfants, et comme ces jeux continuent de proliférer chez les jeunes, il est crucial que nous comprenions mieux l'impact positif et négatif que ces jeux peuvent avoir", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'équipe de chercheurs a analysé les données issues de questionnaires cognitifs et d'IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau de près de 2.000 enfants âgés de 9 à 10 ans. Ceux qui ont déclaré jouer à des jeux vidéo pendant trois heures ou plus par jour étaient plus rapides et plus précis dans la mémorisation des informations et le contrôle des impulsions.

Ils ont également montré une activité plus élevée dans les régions du cerveau qu’on appelle la matière grise, associées à l'attention et à la mémoire, par rapport à leurs pairs qui n'ont jamais joué. Les participants avaient également une activité plus intense dans les zones frontales liées aux tâches cognitivement exigeantes et plus faible dans celles liées à la vision. Ces résultats pourraient être dus à la pratique de tâches qui mettent à l’épreuve le contrôle des impulsions et la mémoire de travail quand on joue à des jeux vidéo.

Jeux vidéo : il faut plus de recherches sur ses avantages cognitifs

"Cette étude ajoute à notre compréhension croissante des associations entre jouer à des jeux vidéo et le développement du cerveau", ajoute Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse (NIDA). "De nombreuses études ont établi un lien entre les jeux vidéo et les problèmes de comportement et de santé mentale. Cette étude suggère qu'il peut également y avoir des avantages cognitifs associés à ce passe-temps populaire, qui méritent une enquête plus approfondie."

Bien qu'un certain nombre d'études aient étudié les relations entre les jeux vidéo et le comportement cognitif, les mécanismes neurobiologiques ne sont pas bien compris. Seule une poignée ont abordé le sujet et la taille des échantillons a été réduite, avec moins de 80 participants.