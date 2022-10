Jeux vidéo : d'où vient la colère ressentie par les enfants quand ils jouent ?

L'ESSENTIEL 98% des enfants jouent aux jeux vidéos, selon le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Un tiers des joueurs déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis et ont le sentiment d’appartenir à une communauté. La majorité considère leur communauté comme bienveillante et accueillante.

Si une heure de jeu vidéo peut être bénéfique, il est recommandé de limiter le temps d'exposition aux écrans (télévision, jeux vidéo, Internet) à un maximum de 2 heures par jour pour les enfants, selon une étude espagnole.

Comment une activité censée être un divertissement peut mettre votre enfant dans une colère aussi noire ? Si on a souvent injustement pointé le jeu vidéo pour sa violence, les causes de cet énervement brutal sont plus compliquées que cela. Des chercheurs finlandais de l’Université de l’Eastern Finland ont voulu comprendre ce phénomène.

Pour y parvenir, ils ont recruté des élèves de sixième et de neuvième année issus de trois écoles finlandaises, âgés entre 12 et 15 ans environ. Les pré-ados leur ont exprimé ce qu’ils ressentaient en tant que joueurs à l’occasion d’entretiens particuliers. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue International Journal of Child-Computer Interaction. Les auteurs ont identifié quatre critères principaux à l’origine des colères, qui ne viennent pas toujours du jeu en lui-même.

La colère chez les jeunes joueurs ne vient pas que du jeu vidéo en lui-même

D’abord, le sentiment d’échec, causé par la perte d’une partie ou par la mort de leur avatar, provoque un agacement, qui peut muer en colère, voire en rage, si la situation se répète. Le récit d’une fille de sixième, Amélie, citée dans l’étude, le rapporte. "Si je meurs tout le temps, c'est assez agaçant et… bien sûr, la colère vient ensuite", raconte-t-elle.

Le second critère est le comportement des autres joueurs. Par exemple, avoir une équipe de bras cassés comme alliés ou se confronter à des adversaires beaucoup plus forts que soi. Puis, la troisième source de frustration, ce sont les problèmes techniques. Le fameux "lag" (une connexion trop lente qui empêche la progression dans le jeu) ou les bugs notamment.

Enfin, la dernière, ce sont les interruptions de jeu à cause de personnes extérieures. C'est ce que pourrait vous reprocher votre enfant si vous veniez le couper en pleine partie pour le mettre au lit.

Les jeux vidéo multijoueurs sont ceux qui énervent le plus

Mais tous les jeux ne se valent pas sur l’échelle de la colère. Ceux qui causent le plus de frustration selon les chercheurs, ce sont les jeux vidéo en multijoueurs, surtout quand ils sont compétitifs. Les plus connus sont Fortnite, une compétition mêlant jeu de survie et de tir où jusqu'à 100 joueurs peuvent se battre entre eux à distance jusqu'au dernier survivant, ou League of Legends, un jeu de stratégie et d’action plus coopératif et très compétitif. Les jeux avec une difficulté exigeante, où l’on passe plus de temps à échouer pour progresser, sont également source d’énervement.

Parmi ces jeux, la communauté qui entoure le joueur, peut être aussi à l’origine de sentiments négatifs, à cause des moqueries ou des humiliations que peuvent subir les débutants. À ces facteurs d’agacement s’ajoutent bien sûr les problèmes en dehors du jeu, comme le contexte (par exemple, le fait d’avoir eu une mauvaise journée avant de jouer) ou l’environnement (comme le bruit autour de lui).