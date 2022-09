Les jeux vidéo peuvent-ils aussi être bénéfiques sur la santé ?

L'ESSENTIEL La thérapie vidéoludique consiste à améliorer l'état de santé des malades grâce aux jeux vidéos.

Des jeux sur-mesure sont élaborés pour répondre aux besoins des patients : rééducation après un AVC, réduction de la douleur, gestion du stress, etc.

Ce qu'on appelle désormais la "thérapie vidéoludique", consiste à utiliser les jeux vidéo dans un but thérapeutique. De nombreuses indications sont ainsi en cours de recherche et parfois même déjà appliquées, qu'il s'agisse du traitement de la douleur ou de certaines maladies neurodégénératives par exemple.

Pourquoi utiliser le jeu vidéo dans un but thérapeutique ?

Le jeu vidéo permet non seulement de focaliser l'attention du patient en le mettant dans un état de concentration maximale, mais aussi de le faire interagir avec son corps pour effectuer différentes actions.

Ces caractéristiques sont des atouts très utiles pour favoriser la rééducation suite à un AVC par exemple mais aussi pour atténuer la douleur chronique. Plus le dispositif va être immersif avec un casque de réalité virtuelle par exemple, et plus l'efficacité serait grande.

Quels sont les exemples thérapeutiques déjà utilisés ?

Certains jeux vidéo comme par exemple Voracy Fish, permettent de diriger un poisson qui grossit en dévorant d'autres poissons dans un but de rééducation fonctionnelle après un AVC. Le jeu Snow World, développé aux États-Unis, permet aux joueurs d'éliminer des pingouins avec des boules de neige, permettant aux grands brûlés de faire leurs soins avec moins d'anxiété et de douleur.

D'autres projets sont en cours de recherche, en particulier dans la gestion du stress, de la douleur, ou pour limiter l'évolution de certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple.

Source : Karamians R et al. Effectiveness of Virtual Reality- and Gaming-Based Interventions for Upper Extremity Rehabilitation Poststroke: A Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2020 May;101(5):885-896.