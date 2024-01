Perte auditive : les prothèses aident les patients à vivre plus longtemps

L'ESSENTIEL Dans les travaux, parmi les 1.863 adultes confrontés à une baisse de l'audition, 237 avaient recours à une aide auditive au moins une fois par semaine, cinq heures par semaine ou la moitié du temps.

Chez les personnes souffrant d’une perte auditive, l'utilisation régulière de prothèses est associée à un risque de décès plus faible de 24 %.

Selon Janet Choi, auteure principale de l’étude, le port d’appareils auditifs réduit le risque de dépression et de démence, ce qui améliore la santé globale et la durée de vie.

En France, plus de 10 % de la population serait confrontée à une perte d'acuité auditive ou baisse de l'audition. Cependant, seulement 17 % des personnes atteintes ont un appareil auditif. Pourtant, en cas d’un déficit auditif, le port d’une prothèse peut avoir des avantages pour la santé. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l’université de Californie du Sud à Los Angeles. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue The Lancet Healthy Longevity.

Perte auditive : 237 patients utilisaient régulièrement un appareil

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont examiné les liens entre la perte auditive, l'utilisation d'appareils auditifs et la mortalité aux États-Unis. Pour cela, l’équipe a utilisé les données d’une enquête nationale menée entre 1999 et 2012 pour identifier 9.885 adultes âgés de 20 ans et plus. Les participants avaient fait des évaluations audiométriques, un test pour mesurer la capacité auditive, et avaient rempli des questionnaires sur l'utilisation d'aides auditives. Les auteurs ont suivi l'évolution de leur mortalité sur une période moyenne de 10 ans après les évaluations.

Selon les données, 1.863 personnes ont été identifiées comme souffrant d'une perte auditive. Parmi elles, 237 portaient au moins une fois par semaine, cinq heures par semaine ou la moitié du temps un appareil auditif. 1.483 des volontaires ont déclaré n’avoir jamais utilisé ces aides.

24 % de risque en moins de mourir chez les utilisateurs réguliers d’aides auditives

"Nous avons découvert que les adultes souffrant de perte auditive qui utilisaient régulièrement des appareils auditifs avaient un risque de mortalité inférieur de 24 % à ceux qui n'en portaient jamais", a déclaré Janet Choi, oto-rhino-laryngologiste auteure principale de l'étude, dans un communiqué. Autre constat : il n'y avait pas de différence de risque de décès entre les utilisateurs non réguliers et les personnes n'ayant jamais utilisé d'appareils auditifs. Cela indique que le port occasionnel d'appareils auditifs peut ne pas prolonger la durée de vie.

Bien que les recherches n'aient pas analysé les raisons pour lesquelles les aides auditives peuvent aider les personnes qui en ont besoin à vivre plus longtemps, de récentes cohortes ont établi un lien entre l'utilisation d'aides auditives et la diminution des niveaux de dépression et de démence, d’après Janet Choi. Elle suppose ainsi que les améliorations de la santé mentale et de la cognition qui découlent d'une meilleure audition peuvent favoriser une meilleure santé globale, ce qui peut améliorer la durée de vie.