Perte auditive liée au bruit : un signal envoyé de l'oreille interne au cerveau serait impliqué

L'ESSENTIEL Les scientifiques peinent à expliquer l’apparition des pertes auditives liées au bruit.

Une équipe suédoise vient de découvrir un phénomène permettant de les comprendre un peu plus : des cellules de l’oreille interne émettent un certain signal en cas de bruit nocif.

Cela pourrait permettre de mieux diagnostiquer les pertes auditives.

L’ouïe est précieuse : elle peut disparaître ou se dégrader pour de multiples raisons. L’une d’elles est l’exposition à des bruits forts, de manière répétée. Si depuis longtemps, les scientifiques ont compris que cela pouvait entraîner une perte auditive, ils ne parvenaient pas à décrypter le phénomène. Une équipe de l’université de Linköping, en Suède vient de découvrir un élément clé pour le comprendre. Leurs résultats sont publiés dans Cellular and Molecular Life Sciences.

Pertes auditives : un signal auditif mystérieux depuis 70 ans

"Lorsque l'oreille est exposée à des sons forts, comme lors d'un concert ou dans un environnement bruyant, l'audition peut être temporairement altérée", rappellent-ils en préambule. Si l’exposition à ces bruits est répétée, les dommages peuvent être irréversibles pour l’ouïe. Pour comprendre l’origine de ces pertes, les chercheurs se sont intéressés à l’oreille interne. Elle renferme environ 15.000 cellules sensorielles, appelées cellules ciliées. "Lorsqu'elles sont frappées par des ondes sonores, les cellules ciliées transforment les vibrations en signaux nerveux électriques, développent-ils. Ces signaux sont dirigés vers le cerveau, qui les interprète, et ce n'est qu'alors que nous pouvons entendre le son." Ces signaux se divisent en deux sortes : les AC et les DC. Les premiers sont bien connus des scientifiques : ils donnent au cerveau des informations sur l'intensité et la fréquence du son. "Mais le signal DC est resté un mystère, expliquent les auteurs. Depuis sa découverte il y a environ 70 ans, les scientifiques se demandent quelle pourrait être sa fonction."

Un signal pour avertir d’un danger pour l’audition

En fait, les deux signaux sont liés : le signal DC provoque un léger décalage du signal AC dans un sens positif ou négatif. "Diverses études essayant de caractériser le signal DC sont arrivées à des conclusions différentes", précisent les chercheurs suédois. Cette fois, ils ont démontré que cette polarité du signal DC passe du positif au négatif lorsque la cochlée, l'autre nom de l'oreille interne, a été exposée à un bruit nocif. "En d'autres termes, le signal peut fournir une indication de l'état de santé de l’oreille", analysent-ils. Les auteurs estiment qu’il pourrait être un moyen pour le corps d'informer le cerveau de l’état de l’oreille. "Le cerveau peut amplifier un signal faible de la cochlée, note Pierre Hakizimana, ingénieur de recherche à Université de Linköping. S'il est informé que l'oreille ne fonctionne pas normalement, le cerveau n'a pas à dépenser de ressources pour essayer d'améliorer le signal pour décoder le son d'une oreille blessée."

Pertes auditives : de futures méthodes de dépistage ?

Selon lui, ce signal est prometteur pour le dépistage des troubles auditifs. D’autres recherches pourraient permettre de mettre au point de nouvelles techniques de diagnostic pour les pertes auditives liées à des bruits nocifs. D'après l'Assurance Maladie, 10 % de la population française souffre d'une baisse de l'audition.