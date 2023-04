Surdité : l’ouïe pourrait être restaurée en régénérant des cellules ciliées

L'ESSENTIEL Il y a 6 millions de malentendants en France. Peu de solutions contre la surdité existent, car les cellules ciliées endommagées ou détruites ne peuvent pas se régénérer.

Des chercheurs ont découvert un cocktail médicamenteux de différentes molécules qui a réussi à régénérer les cellules ciliées de souris en reprogrammant une série de voies génétiques dans l'oreille interne.

Toutefois, des recherches sont encore nécessaires avant la mise en place d'un essai clinique sur l'humain.

Selon l’Institut Pasteur, la France compte 6 millions de malentendants. Il existe peu de solutions contre la surdité. En effe, lorsque les cellules ciliées sont endommagées ou détruites, elles ne peuvent pas se régénérer. Les travaux du centre Mass Eye and Ear qui appartient au réseau hospitalier américain Mass General Brigham, ouvrent la piste vers un possible nouveau traitement.

Cellules ciliées : les éléments permettant une régénération identifiés

Dans de précédents travaux, le chercheur Zheng-Yi Chen avait étudié le poisson zèbre et les poulets - dont les cellules de l'audition peuvent se régénérer contrairement à celles des humains. Il avait alors mis en lumière deux voies responsables de l'induction de la division cellulaire nécessaire pour créer de nouvelles cellules ciliées : les voies de signalisation cellulaire Notch et Myc. Si ces résultats étaient intéressants, ils présentaient un problème de taille : les “humains ne peuvent pas activer les voies Myc et Notch comme un interrupteur”, explique le communiqué publié le 18 avril 2023.

Le scientifique et son équipe ont alors cherché à savoir si un traitement pouvait permettre de les activer. Par le biais du séquençage de cellule unique, ils ont découvert que l'activation des voies de signalisation Myc et Notch entraînait après la stimulation de deux autres voies : Wnt et cAMP. "Surtout, ils ont trouvé des composés chimiques qui peuvent activer directement Wnt et cAMP. Ils ont ensuite utilisé de petites molécules biologiques, appelées petits ARN interférents (ARNsi), pour éliminer les gènes qui supprimaient l'activation de la voie Myc", explique le communiqué.

"Pensez à un frein lorsque vous conduisez une voiture", a expliqué l’auteur principal "si le frein est toujours engagé, vous ne pouvez pas conduire. Nous avons trouvé un ARNsi qui pourrait supprimer le frein de cette voie génétique”.

Surdité : un cocktail de composés chimiques, de molécules et de thérapie génique

Dans leurs derniers essais présentés le 17 avril 2023 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les scientifiques ont combiné des composés chimiques avec des molécules d'ARNsi. Pour renforcer l'efficacité, le gène Atoh1 a également placé grâce à une approche de thérapie génique utilisant un adénovirus inoffensif. Ce “mélange” a été introduit dans l'oreille interne d'une souris adulte dont les cellules ciliées étaient endommagées.

Les chercheurs ont alors découvert que “ce cocktail ressemblant à un médicament combiné à un adénovirus, activait Myc et Notch. Ce qui entraînait la régénération de nouvelles cellules ciliées”. Il a été confirmé que ces cellules de l'ouïe étaient fonctionnelles grâce à l'imagerie avancée et à d'autres techniques. Toutefois, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires avant un essai clinique avec des personnes malentendantes.

L’auteur principal Zheng-Yi Chen se montre d'ailleurs optimiste : "si nous pouvons combiner une intervention chirurgicale avec une méthode d'administration de thérapie génique, nous espérons que nous pourrons atteindre notre objectif numéro un : offrir un nouveau traitement au monde médical."