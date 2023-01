Perte auditive : quelles sont les différences entre hommes et femmes ?

L'ESSENTIEL l est important de préserver un maximum son système auditif : évitez les bruits très forts ou protégez-vous avec des dispositifs spécialement conçus pour les oreilles.

Il est important de préserver un maximum son système auditif : évitez les bruits très forts ou protégez-vous avec des dispositifs spécialement conçus pour les oreilles.

Menez un mode de vie sain et équilibré permettant de rester en forme physiquement et psychologiquement afin limiter le déclin cognitif à l'origine de l'hypoacousie.

Favorisez la prévention par des contrôles réguliers de l’audition afin de vérifier la santé de ses oreilles et de diagnostiquer à temps un problème auditif.

Plusieurs enquêtes à travers le monde ont prouvé que les femmes entendent mieux que les hommes, comme cette étude de l'université de Toronto datant de mars 2022. Pour la Semaine du Son de l'Unesco du 16 au 29 janvier 2023, l'équipe d'audioprothésistes d'Amplifon, une entreprise spécialisée dans la distribution de solutions auditives, a présenté leurs études sur ce sujet durant une conférence. L'occasion de revenir sur les différences entre femmes et hommes en matière d'audition.

Audition : des différences entre les sexes liées aux hormones...

L'oreille interne féminine réagit davantage aux voix et avec une fréquence perçue allant jusqu'à environ 1.000 Hertz. Cette différence pourrait s'expliquer par l'action protectrice des œstrogènes sur le système auditif féminin. Les femmes entre 30 et 50 ans seraient mieux protégées que les hommes face aux pertes d’audition grâce à la présence de ces hormones dans le corps. Mais ce n’est pas la seule différence entre l’homme et la femme en matière d’audition et de perte d’audition. En effet, l’homme peut rencontrer des problèmes d’audition dès 30 ans, alors que ceux-ci n’apparaissent que bien plus tard chez la femme. En d’autres termes, l’écart homme/femme concernant la perte d’audition diminue avec l’âge. À 80 ans, dans la plupart des cas, cet écart sera très faible, voire inexistant.

Lorsque l’homme est confronté à une perte d’audition, on remarque souvent qu’il a des difficultés à comprendre les consonnes. La raison ? Une perte auditive chez l’homme affecte d’abord les plus hautes fréquences. Chez la femme, c’est l’inverse : elle éprouve plutôt des difficultés à comprendre les voyelles parce que les fréquences les plus basses sont d’abord perdues.

...et à l'exposition au bruit, notamment au travail

L’hypoacousie, c'est-à-dire la diminution des capacités auditives liée à l’âge et au déclin cognitif, touche davantage les hommes que les femmes, selon plusieurs études. Une des causes possibles de cette différence est l’exposition au bruit. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont plus souvent exposés au bruit que les filles. Lorsqu’ils grandissent, cela apparait aussi dans leur travail et leurs loisirs.

Les recherches menées par Amplifon ont en effet démontré que les hommes sont plus exposés que les femmes à des bruits qui nuisent à leur santé auditive, notamment pour des raisons professionnelles : ils sont bien plus nombreux que les femmes à travailler dans le secteur de la construction ou de l’industrie. Et c’est également dans ces secteurs que l’exposition au bruit est la plus élevée. Cet aspect joue un rôle central dans le développement de l’hypoacousie neurodégénérative.

En plus de cela, plusieurs études ont démontré que les hommes sont plus enclins à développer des problèmes de santé comme l’hypertension et les maladies cardiovasculaires qui altèrent la qualité de l’audition. Enfin, comme déjà mentionné précédemment, les œstrogènes féminins ont la capacité de protéger le système auditif jusqu’à la ménopause, ralentissant ainsi les effets du vieillissement sur celui-ci.

Les hommes ont plus de mal à accepter et traiter une perte d'audition

La manière dont l’individu réagit face à cette perte d’audition constitue une dernière différence, et non des moindres. Les hommes ont souvent plus de difficultés à accepter une perte d’audition et mettront dès lors plus de temps avant de se mettre à la recherche d’une solution appropriée. Les femmes parleront plus rapidement de leur problème auditif et en informeront leur entourage afin de pouvoir trouver une solution de communication adaptée.

Or, il est important de reconnaître et d’accepter votre perte auditive le plus rapidement possible afin de prendre les mesures qui s’imposent. Une perte d’audition non traitée peut avoir de graves conséquences comme la dépression, la solitude, un sentiment d’exclusion et un isolement social.