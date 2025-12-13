Régimes végétarien et végétalien : sont-ils bons pour les enfants ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les enfants végétariens et végétaliens consomment davantage de fibres, de folate, de fer, de vitamine C et de magnésium que les omnivores.

Mais ils ont des apports moins élevés en protéines, lipides, vitamine B12 et zinc.

Si les régimes végétarien et végétalien sont bien supplémentés, ils sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire des enfants.

Les régimes végétarien et végétalien conviennent-ils aux enfants ? Une étude publiée dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition répond à cette question : il y a des bénéfices cardiovasculaires mais aussi des risques de carences. On fait le point.

Sans supplémentation, les enfants risquent des carences

Pour mener leur méta-analyse, les scientifiques ont analysé les résultats de 59 études, regroupant les données de près de 49.000 enfants et adolescents vivant dans 18 pays. Ils suivaient différents types de régime alimentaire :

végétalien : aliments d’origine exclusivement végétale;

végétarien : avec en plus des oeufs et des produits laitiers;

omnivore : qui mange de tout, viande et poisson inclus.

Pour le premier, le régime végétalien, les scientifiques ont observé que les enfants qui le suivaient consommaient davantage de fibres, de folate, de fer, de vitamine C et de magnésium que les omnivores, mais que leurs apports en énergie, protéines, lipides, vitamine B12 et zinc étaient inférieurs. Les auteurs indiquent que les données concernant les régimes végétaliens sont plus limitées, mais que des tendances similaires ont été observées.

“Les apports en vitamine B12 n'étaient pas suffisants sans supplémentation ni aliments enrichis, et les apports en calcium, iode et zinc se situaient souvent dans la partie inférieure des fourchettes recommandées, ce qui en fait des nutriments importants à prendre en compte pour les enfants suivant un régime à base de plantes, souligne Jeannette Beasley, co-auteure de l'étude, dans un communiqué. Les enfants végétaliens, en particulier, présentaient des apports en calcium particulièrement faibles.”

Les auteurs recommandent donc aux parents d’enfants végétariens ou végétaliens de leur donner des compléments ou des aliments enrichis dans ces nutriments. Les conséquences de certaines carences peuvent en effet être graves. Le manque de vitamine B12 peut par exemple entraîner une anémie, qui se caractérise selon le Manuel MSD par de la fatigue, une faiblesse, et pour les cas les plus sévères, une essoufflement et des étourdissements.

Une meilleure santé cardiovasculaire chez les végétariens et végétaliens

Quand les régimes végétarien et végétalien sont bien supplémentés, les chercheurs notent des bénéfices chez les enfants. Ceux-ci sont en meilleure santé cardiovasculaire, comparativement aux omnivores. Ils ont aussi un cholestérol plus bas et ils étaient plus minces et plus petits.

“Notre analyse des données actuelles suggère que des régimes végétariens et végétaliens bien planifiés et correctement complétés peuvent répondre aux besoins nutritionnels et favoriser une croissance saine chez l’enfant”, assure le Dr Monica Dinu, principale auteure de l’étude.

Qu’ils soient végétariens, végétaliens ou omnivores, l’idéal est de manger au moins cinq fruits et légumes chaque jour, selon Mangerbouger.fr. Un conseil qui vaut pour les petits, comme pour les grands.