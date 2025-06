Grossesse : quels sont les risques du régime végan pour le fœtus ?

L'ESSENTIEL Chez les femmes enceintes véganes, une carence en méthionine peut nuire au développement cérébral du fœtus.

La méthionine est un acide aminé essentiel qui doit obligatoirement être apporté par l’alimentation car le corps n’en produit pas.

Il est recommandé aux femmes enceintes véganes de consulter un médecin pour adapter leur alimentation et éviter les carences.

Le régime végan peut-il être risqué pour le fœtus ? Oui, si la femme enceinte a des carences, répond une étude publiée dans la revue iScience. C’est plus précisément le manque de méthionine qui peut impacter son développement cérébral. Notre corps ne pouvant pas fabriquer de méthionine, cet acide aminé essentiel doit obligatoirement être apporté par l’alimentation. Selon le Vidal, les principales sources alimentaires sont les fromages, les œufs, les poissons, les viandes et la volaille. Autrement dit, tout ce que les personnes véganes ne peuvent pas consommer… Si le régime est mal équilibré, il y a donc un risque de carence.

Grossesse : un cerveau plus petit en cas de régime végan carencé en méthionine

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont voulu mesurer l’impact du manque de méthionine sur le développement cérébral du fœtus. Pour cela, ils ont mené leurs expériences sur des souris en gestation, c’est-à-dire enceintes. Chez elles, la grossesse ne dure pas 9 mois mais 18 jours. Pendant cinq jours au milieu de la gestation, période comparable à celle du deuxième mois de grossesse chez la femme enceinte, l’alimentation des rongeurs a été privée de méthionine. Les chercheurs ont observé trois impacts sur le développement cérébral du fœtus : un cerveau plus petit que la norme et une production moins importante de neurones et de cellules gliales. Ces dernières protègent et nourrissent les neurones, tout en participant à la communication entre eux.

D’après les scientifiques, les deux premiers effets sont réversibles mais possiblement pas le troisième. En effet, dès que les souris ont repris une alimentation pourvue en méthionine, la taille du cerveau et le nombre de neurones sont redevenus normaux. Mais ce n’était pas le cas des cellules gliales. "En creusant un peu plus dans la composition du cerveau de ces souriceaux, on a vu que le nombre de cellules gliales était un peu diminué par rapport aux souriceaux du groupe contrôle”, explique à Parents Alice Davy, chercheuse Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au Centre de Biologie Intégrative (CBI) de l’Université Paul Sabatier à Toulouse. Néanmoins, le caractère irréversible doit encore être confirmé.

"Des carences alimentaires même de courte durée ont des effets délétères sur la croissance du cerveau fœtal"

Ces résultats rappellent l’importance de l’alimentation chez la femme enceinte. "Des carences alimentaires même de courte durée ont des effets délétères sur la croissance du cerveau fœtal, indiquent les auteurs dans un communiqué. Ces résultats vont à l’encontre du dogme selon lequel le cerveau serait épargné en cas de carence et montrent que selon le type de carence, le cerveau n’est pas systématiquement préservé. (...) Cette étude souligne donc la nécessité d’un apport complémentaire en méthionine dans les régimes végans lors de la grossesse.”

L’Assurance Maladie recommande aux femmes enceintes végétaliennes (qui, comme dans le régime végan, ne consomment pas de produits d'origine animale) de consulter un médecin. Celui-ci étudiera leur alimentation pour adapter au mieux les supplémentations nécessaires.