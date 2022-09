Vegan : attention aux fromages végétaux

L'ESSENTIEL Certains fromages vegans à base de noix de cajou peuvent avoir une teneur plus élevée en protéines.

Il faut faire attention à ce que les fromages vegans ne soient pas des aliments ultra transformés qui peuvent être néfastes pour notre santé si l’on en consomme trop.

Ils sont de plus en plus présents dans les rayons de supermarchés : les fromages végétaux, aussi appelés fromages vegans. Ceux-ci bannissent toute origine provenant de l’animal et ne sont donc pas faits à partir de lait. Mais ils sont vendus comme ayant la même texture et le même goût que les fromages classiques. Mais ont-ils les mêmes vertus nutritionnelles ?

Amidon et huiles végétales

Pour répondre à cette question il faut tout d’abord étudier les principaux ingrédients de ces fromages végétaux : l’amidon - un glucide complexe - et les huiles végétales, à l’instar de l’huile de coco ou de palme. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2016, manger des aliments ayant une charge glycémique élevée, comme ceux à base d'amidon, serait associée à une plus grande prise de poids.

En effet, une fois dans l’intestin, l’amidon se transforme en sucre. À long terme, cela peut aussi entraîner le développement de maladies comme le diabète de type 2 ou des maladies cardiaques.

Risque d’accident cardiovasculaire

Les huiles végétales, comme celles de coco ou de palme, peuvent aussi être néfastes pour la santé car un grand nombre d’entre elles sont composées d’acides gras saturés.

En cas de trop grande consommation, ces derniers peuvent générer du mauvais cholestérol, qui détériore les artères, favorise la formation de caillots sanguins et est un facteur de risque pour les accidents cardiovasculaires.

Calcium, protéines, vitamines

Néanmoins, les fromages classiques contiennent aussi des acides gras saturés. Mais comme ils sont faits à base de lait et apportent donc du calcium mais aussi des protéines ou des vitamines B et D qui sont nécessaires à notre organisme.

Manger avec modération

Comme souvent en alimentation, si la consommation reste raisonnable, les fromages vegans ne sont pas nocifs pour la santé. Mais, qu’il s’agisse des végétaux ou des classiques, ils restent caloriques et il faut en manger avec modération.