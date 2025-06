Régime végan : les enfants peuvent-ils l’adopter ?

L'ESSENTIEL Le régime végan proscrit tous les aliments d'origine animale.

Selon une nouvelle étude, il peut convenir aux enfants s’il est bien planifié et supplémenté.

Sans compléments alimentaires, ceux-ci peuvent avoir des carences, notamment en vitamine B12, D en calcium ou en fer.

Le régime végan est-il adapté aux enfants ? Oui, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nutrition Reviews, mais à quelques conditions. Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont fait une méta-analyse de 27 études. Ils ont ainsi découvert qu’une alimentation végane, qui proscrit tous les aliments d'origine animale, pouvait convenir aux enfants et leur permettre une croissance et un développement normaux, mais seulement si le régime est planifié et supplémenté de façon à ce que les petits n'aient pas de carences nutritionnelles.

Éviter les carences en supplémentant l’alimentation des enfants

En effet, tout comme les adultes, les enfants végans sont plus à risque de carences, notamment en fer, en calcium, en vitamine B12 et D, en iode, zinc, sélénium, oméga-3 à longue chaîne. Si les apports ne sont pas bien calculés, cela peut donc entraîner de graves problèmes de santé, tels que des troubles cognitifs et un retard de croissance.

Pour éviter les carences, les chercheurs recommandent aux parents de diversifier au maximum l’alimentation de leurs enfants et de la supplémenter. “Comme pour tout régime alimentaire équilibré, une planification réfléchie est indispensable pour couvrir l’ensemble des besoins nutritionnels, expliquait la Dr Laurence Froidevaux, spécialiste de la nutrition végétale, à Pourquoi Docteur. Dans le cadre d’une alimentation 100 % végétale, la supplémentation en vitamine B12 est nécessaire, cette vitamine n'étant pas présente dans les plantes.”

Parmi les nutriments auxquels les parents doivent être attentifs, les chercheurs notent également le calcium et la vitamine D, qui peuvent avoir des répercussions sur la santé osseuse des enfants et donc sur leur croissance.

Moins de risque de surpoids chez les enfants végans

D’après l’étude, les régimes alimentaires végans bien planifiés et supplémentés peuvent donc tout à fait convenir aux besoins énergétiques et nutritionnels des enfants. La plupart des 27 travaux ont d’ailleurs montré qu’ils avaient une croissance et un indice de masse corporelle (IMC) normaux - avec d’ailleurs moins de risque de surpoids ou d’obésité - mais aussi un meilleur bilan lipidique, soit un taux de cholestérol total plus faible.

Reste une limite à cette étude : les travaux portaient sur des échantillons de petites tailles. D’autres recherches devront être menées pour confirmer ces résultats. Prudence donc, en attendant, avant d’initier votre enfant au régime végan. L’idéal est de consulter un nutritionniste pour planifier les repas et s’assurer que votre bout de chou ne manque d’aucun nutriment essentiel.