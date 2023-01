Veganuary : 4 raisons santé de manger végétalien pendant 1 mois

L'ESSENTIEL Veganuary prend de l'ampleur depuis sa création en 2014 par une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni du même nom.

En 2022, plus de 620.000 personnes y ont participé.

Janvier est le mois des bonnes résolutions et de plus en plus de personnes en profitent pour limiter leur consommation de tout produit d'origine animale pendant un mois. Appelé Veganuary, le concept permet de faire du bien au monde qui vous entoure tout en améliorant votre santé, assurent les adeptes.

Privilégier les aliments d’origine végétale protège le coeur

Des études montrent que les personnes qui suivent un régime à base de végétaux ont 24 % moins de risques de mourir d'une maladie cardiaque que celles qui mangent de la viande.

"L'une des raisons est que les sources de protéines d'origine végétale ne contiennent pas de cholestérol, une substance grasse qui peut s'accumuler dans les vaisseaux sanguins et affecter la circulation sanguine. Un taux de cholestérol plus faible peut réduire le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et de maladie artérielle périphérique”, explique la diététicienne Nancy Geib.

Un régime végétalien permet en outre d’abaisser la tension artérielle. Les fromages, les viandes/poissons salés, fumés et panés et les charcuteries (y compris le jambon blanc) font en effet partie des principaux aliments riches en sel. Or consommer trop de sodium est un facteur de risque d'hypertension artérielle (HTA). Au contraire, les fruits, légumineuses et légumes sont eux pauvres en sodium.

Attention cependant à certains substituts de viande végétaliens et aliments végétaliens transformés qui peuvent contenir autant, voire plus, de sodium que les produits animaux, indique l’experte.

L'alimentation végétale réduit les risques de diabète de type 2

L’hypertension artérielle est également un facteur de risque pour le diabète de type 2, un trouble du métabolisme principalement lié au mode de vie, indique l’Inserm : "Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie). Dans le cas du diabète de type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique”.

C’est pourquoi des études montrent que les personnes qui ont une alimentation essentiellement végétale ont un risque de diabète de type 2 inférieur de 23 % à celui des personnes qui ne consomment que quelques aliments d'origine végétale.

Un régime végétalien peut aider à perdre du poids

Améliorer la façon dont votre corps traite l'insuline - l'hormone qui contrôle le taux de sucre dans le sang (glucose) est un autre bienfaits de l’alimentation végétale. "Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, vous constaterez une amélioration de la façon dont votre corps traite l'insuline pendant les 31 jours de Veganuary", indique Nancy Geib.

Lorsque le corps traite efficacement l'insuline, le taux de glycémie reste stable. Et une glycémie stable aide le corps à brûler les graisses ce qui permet de maintenir un poids sain.

En outre, manger plus de légumes permet d'éviter de grossir :

"Chaque fois que vous éliminez les aliments fortement transformés et que vous ajoutez plus de légumes et d'aliments complets, vous consommez probablement moins de calories", note Mme Geib. "Mais pour voir une différence dans votre poids, essayez d'éviter les aliments végétaliens transformés, également. Un biscuit végétalien reste un biscuit. Il contient toujours des calories, du sucre et des ingrédients malsains", précise-t-elle.

Les fibres contenus dans les végétaux permettent de bien digérer

Enfin, un régime végétalien sain contient des fibres, indispensables à une bonne digestion et pour préserver la santé des intestins. Les aliments riches en fibres sont les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses (haricots, pois et lentilles).

"Les aliments riches en fibres agissent comme des prébiotiques et favorisent la croissance des bonnes bactéries dans votre intestin. De plus, les fibres gonflent et ramollissent vos selles, ce qui les rend plus faciles à évacuer", indique Nancy Geib.