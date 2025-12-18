Soins intensifs : pourquoi les berceuses aident autant les bébés que les parents

L'ESSENTIEL Chanter des berceuses aux bébés en soins intensifs aide à réduire leur rythme cardiaque ou respiratoire.

La musique aide les parents à créer des liens avec leur bébé.

Elle offre également un moment de répit dans une situation incertaine et stressante.

De nombreuses associations travaillent à faire entrer la musique dans les hôpitaux pour adoucir la vie des malades. L’organisation britannique Music in Hospitals & Care est l'une d'elles. Par le biais de ces séances "Lullaby Hour" lancées en 2017, elle va même jouer des berceuses aux bébés hospitalisés en soins intensifs néonatals.

Si ce type d’initiative est plutôt bien accueilli, certains parents de ces très petits patients ont exprimé des craintes, notamment concernant le sommeil et le repos de l'enfant. Des chercheurs ont donc évalué les effets de ces interventions. Ils ont livré leurs conclusions dans un article paru dans le numéro de Noël de la revue BMJ. Les séances de musique sont bénéfiques pour les nourrissons hospitalisés, mais aussi pour leurs parents.

Les berceuses aident à réduire le rythme cardiaque des nourrissons malades

L’association Music in Hospitals & Care a joué plus de 90 heures dans les unités de soins intensifs néonatals du Royaume-Uni en 2025. Ce qui lui a permis de toucher plus de 1.000 bébés gravement malades. Les chercheurs ont interrogé les musiciens de l’association ainsi que les médecins des services ayant accueilli des séances "Lullaby Hour".

Les bienfaits de la musique sur la santé des prématurés mis en lumière par plusieurs études, comme la réduction du rythme cardiaque ou respiratoire ou la hausse des prises alimentaires, sont aussi observés par les participants de cette recherche. "Quand je chante au bébé, je peux littéralement voir son rythme cardiaque se calmer ou son oxygène augmenter. Je pense que cela montre à quel point la musique est intégrée pour les êtres humains", souligne Mica Bernard, chanteur et guitariste de l’association.

Par ailleurs, les craintes des parents concernant le sommeil des enfants ont été balayées. "Les bébés sont souvent observés s'endormir ou rester endormis pendant la musique live", remarquent les auteurs.

La musique aide les parents à créer du lien avec leur bébé en couveuse

Les travaux montrent que les berceuses jouées aident également les parents à créer des liens avec leur bébé en couveuse, et qu’ils ne peuvent pas facilement prendre dans leur bras.

"Ces séances musicales permettent non seulement aux parents de créer un lien avec leur bébé, mais offrent aussi un moment de répit dans une situation incertaine et stressante. Les retours des familles et de l’équipe médicale sont unanimement positifs", ajoute Jay Banerjee, consultant en néonatalogie au sein du Imperial College Healthcare NHS Trust. "Souvent, quand c'est la première fois que je chante pour un parent, c'est le moyen idéal pour lui de laisser libre cours à ses larmes. Parfois, face à une situation traumatisante, il est très difficile de se libérer de ces émotions. J’ai souvent l’impression d’entrer dans une pièce où règne une tension palpable, les parents essayant de rester forts pour leur bébé. La musique les aide à se reconnecter à ce qu’ils ressentent."

"L'environnement d'une unité de soins intensifs néonatals est, bien sûr, assez éprouvant… Le fait de pouvoir apporter un peu de "normalité" à cette situation explique en partie les résultats très positifs observés sur la santé des bébés, et cela réduit le stress et l'anxiété des familles", conclut Gail Scott-Spicer, directrice générale d'Imperial Health Charity, qui propose des programmes artistiques dans les hôpitaux.