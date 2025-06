Voici pourquoi vous devriez chanter des berceuses à votre bébé

L'ESSENTIEL Chanter aux nourrissons améliore significativement leur humeur générale

L’effet est spécifique aux bébés : si les tout-petits sont plus heureux, l’humeur des parents reste inchangée.

Les parents ont naturellement eu recours au chant plus souvent lorsque leur enfant est agité, ce qui montre que c’est un outil apaisant intuitif et efficace.

"La musique apparaît universellement dans la petite enfance humaine avec des effets évidents. Comme de nombreux parents le savent intuitivement, les nourrissons adorent qu'on leur chante des chansons. Les effets à long terme des berceuses et comptines ne sont toutefois pas clairs", ont indiqué des chercheurs des universités de Yale (États-Unis) et d'Auckland (Nouvelle-Zélande). C’est pourquoi dans une nouvelle étude ces derniers ont voulu déterminer si ce comportement instinctif a des effets bénéfiques mesurables à long terme sur le bien-être émotionnel des nourrissons.

Une amélioration générale de l'humeur des nourrissons grâce aux berceuses

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Child Development, l’équipe a suivi, pendant 10 semaines, 110 familles dans lesquelles les bébés étaient âgés en moyenne de trois mois et demi. Un groupe a bénéficié d’un programme musical de quatre semaines au début de l'étude, tandis que le groupe dit "témoin" a reçu le même programme ultérieurement. L’intervention comprenait des vidéos pédagogiques de chansons simples, des recueils de chansons adaptées aux nourrissons et des fiches d'information hebdomadaires contenant des conseils pour intégrer la musique aux soins quotidiens. Les auteurs ont envoyé des questionnaires aux parents sur leur smartphone jusqu'à trois fois par jour afin de recueillir des données en temps réel sur l'humeur du nourrisson, celle du parent et les comportements familiaux au cours des deux à trois heures précédentes.

Selon les résultats, lorsque les parents augmentaient significativement la fréquence de chants, passant de 65 % à 89 % grâce au programme, l'humeur de leurs jeunes enfants s'améliorait durablement. "Les effets persistant même après la fin de l’intervention. (…) L'humeur du nourrisson est étroitement liée au stress parental, au lien parent-enfant et à son développement social et émotionnel ultérieur." En revanche, le fait de chanter des berceuses n’a pas affecté l'humeur de la personne qui s'occupe de l’enfant. Les recherches ont montré que le chant n’était pas simplement devenu une habitude générale. Les parents ont intuitivement commencé à l'utiliser plus souvent, notamment lorsque leurs bébés étaient agités. Dans le groupe d'intervention, le chant est devenu une technique d'apaisement incontournable, utilisée en réponse à la détresse du nourrisson plus de la moitié du temps à la fin de l'étude. Les parents du groupe témoin, quant à eux, ont conservé leurs habitudes de chant initiales.

"Chanter est à la portée de tous", c’est "une pratique peu coûteuse qui peut renforcer le lien parent-enfant"

"Chanter est à la portée de tous, et la plupart des familles le font déjà. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation musicale pour avoir un impact positif en chantant. Nos données suggèrent que lorsque les parents chantent plus souvent au quotidien, peu importe les chansons qu'ils chantent ou qu'ils chantent juste ou non, cela peut améliorer l'humeur et le bien-être émotionnel de leur bébé. C'est une pratique simple et peu coûteuse qui peut renforcer le lien parent-enfant et rendre le quotidien plus agréable", ont conclu les scientifiques.