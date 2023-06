Les berceuses favorisent le développement du bébé

L'ESSENTIEL Ecouter des berceuses aide les bébés à mieux réguler leurs émotions. Cela renforce aussi leur lien avec leurs parents.

Les chansons pour enfants sont aussi bénéfiques pour les mamans et les papas. Elles les aident à prendre confiance dans leurs capacités parentales.

Les berceuses donnent des informations sociales et émotionnelles qui renseignent les nourrissons sur eux-mêmes, leur famille et le monde qui les entoure.

Les berceuses sont sans aucun doute un outil magnifique pour les parents qui cherchent à calmer leur nourrisson et à l'aider à s'endormir. C'est d'ailleurs une méthode universelle employée depuis des milliers d'années à travers le monde. Cependant, le pouvoir des chansons pour enfant va bien plus loin de la simple technique pour aider les bébés à tomber dans les bras de Morphée.

Nourrisson : les berceuses l'aident à gérer ses émotions

L'effet des berceuses sur le développement des bébés a été révélé dans une étude menée par des chercheurs de l'université d'Auckland. Cette dernière, publiée dans le dernier numéro d'Infant Behavior and Development, repose sur la compilation et l'analyse des données de 21 recherches consacrées à l'impact du chant des parents sur les nourrissons. Elle montre que les tout-petits exposés aux berceuses affichent une meilleure régulation de leurs émotions. En fonction du choix des chansons, cela semble pouvoir les aider à se détendre, à être plus attentif, à se sentir heureux ou encore à se préparer au sommeil.

Par ailleurs, ces mélodies aident également les parents à partager leur culture et à améliorer les compétences linguistiques de leur progéniture. En plus de favoriser le développement émotionnel et verbal des bébés, fredonner des chansons pour enfants renforce le lien et l'attachement des parents et des bambins.

"En fin de compte, les berceuses chantées par les parents communiquent des informations sociales et émotionnelles qui renseignent les nourrissons sur eux-mêmes, leur famille et le monde qui les entoure", écrivent les auteurs dans leur articles.

Chanter des berceuses est aussi bénéfique pour les parents

Les travaux de l'université d'Auckland montrent que les berceuses ne sont pas uniquement bénéfiques aux enfants. Le fait de chanter semble aider les mamans - on ne comptait que 4 papas parmi les échantillons des 21 études - à prendre confiance dans leurs capacités à comprendre et à répondre aux besoins de leur bébé ou encore à l'aider à bien grandir. Les données indiquent que cette activité renforce, par ailleurs, le bien-être et l'estime de soi parental. Une réduction des signes de dépression, du stress et de l'anxiété est aussi observée chez les mères qui fredonnent des airs à leur bébé.

Chanter des berceuses ne doit donc pas être considéré comme une pratique anodine, mais comme un véritable outil de communication et de développement pour les bébés et leurs parents.