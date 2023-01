Écouter nos chansons préférées, un antidote contre l'anxiété

L'ESSENTIEL La plupart des participants étaient âgés de 27 ans et 69,9 % étaient des femmes.

Écouter de la musique avant, pendant ou après une opération permet de faciliter le rétablissement du patient.

C’est une expérience humaine universelle. Des personnes de tous âges et de toutes cultures écoutent de la musique dans les bons et les mauvais moments. Certains ont même recours aux chansons comme thérapie. "Cependant, les recherches valides examinant l'association en temps réel de l'écoute de musique avec le stress et l'humeur pendant l’épidémie de Covid-19 sont rares", ont indiqué des chercheurs de l’université de Vienne en Autriche.

Pour en savoir davantage sur les bienfaits de la musique dans les moments difficiles, ils ont ainsi réalisé une étude publiée dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a recruté 711 adultes italiens et autrichiens. Entre le 1er avril et le 8 mai 2020, les participants ont dû communiquer, cinq fois par jour, des données sur leur humeur et leur niveau de stress pendant qu'ils écoutaient de la musique au cours des confinements.

La musique, un "outil accessible" qui aide à être moins stressé et de meilleure humeur

Selon les résultats, le fait d’écouter de la musique, "en particulier perçue comme joyeuse", durant ce moment difficile était associé de manière significative à des niveaux de stress plus faibles. Écouter leurs chansons préférées a aussi aidé les volontaires, en particulier ceux souffrant d’anxiété chronique, à être de meilleure humeur.

"Les personnes qui subissent un stress momentané et/ou chronique accru en raison des restrictions liées à la pandémie pourraient considérer la musique comme un outil facilement accessible pour la gestion du stress et de l'humeur dans la vie quotidienne", ont conclu les auteurs.

Quels sont les autres bienfaits de la musique ?

Plusieurs recherches ont également montré que la musique pouvait transformer les cauchemars en rêves positifs. Autre vertu : elle aide aussi à recréer du lien entre les patients souffrant de démence et leurs proches ou leurs soignants. Écouter des chansons, notamment de la musique classique, peut aussi soulager les douleurs, les troubles cardiaques et l’hypertension.