Chanter aide les victimes d’AVC à recouvrer la parole

L'ESSENTIEL L'AVC survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique) ou par un vaisseau sanguin rompu (AVC hémorragique).

L'AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte. 60 % des patients récupèrent leur indépendance.

Environ 40 % des survivants d'un AVC souffrent d'aphasie, c’est-à-dire une difficulté à comprendre ou à produire le langage parlé ou écrit. Dans la moitié de ces cas, ce trouble persiste encore un an après l’accident vasculaire cérébral.

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université d’Helsinki, la rééducation en groupe basée sur le chant aide les patients à retrouver une parole plus fluide.

AVC : le chant aide à retrouver l’usage du langage

Les scientifiques ont réuni 54 personnes souffrant d’aphasie et 43 aidants. La moitié d’entre eux ont bénéficié des soins standards prescrits après un AVC tandis que les autres ont participé une fois par semaine à des cours de chant pendant 16 semaines.

Durant ces sessions d’une heure, les participants ont appris à chanter en choral. Ils ont également suivi une thérapie mélodique et rythmée (Melodic Intonation Therapy ou MIT) de 30 min une fois par semaine. Avec cette méthode, la parole est pratiquée progressivement en utilisant la mélodie et le rythme pour passer du chant à la production de la parole. Ces séances de rééducation étaient menées par un musicothérapeute et un chef de chœur formé. Les patients prenaient aussi par à une formation au chant à domicile via une tablette (3 fois par semaine).

Cinq mois après le début des traitements, la rééducation par le chant présentait une meilleure amélioration de la communication quotidienne chez les victimes d’AVC par rapport aux traitements standards. La production de la parole réactive était aussi plus importante. Les résultats obtenus lors du suivi des 9 mois ont confirmé l’avantage de la musique.

Chant et AVC : des bénéfices aussi pour les aidants

Le chant n’est pas uniquement bénéfique pour le réapprentissage du langage. Les patients aphasiques participant aux cours de musique en groupe font part d’une amélioration de leurs échanges sociaux.

La musicothérapie a aussi un impact positif sur les proches. "Le fardeau vécu par les aidants familiaux participant à l'étude a, par ailleurs, diminué de façon notable", écrivent les scientifiques. Ils préconisent ainsi que la rééducation en groupe basée sur le chant soit utilisée dans le traitement de l'aphasie.

"En plus de la formation à la production de la parole, la réadaptation en groupe offre une excellente occasion de soutien par les pairs tant pour les patients que pour leurs familles", conclut Sini-Tuuli Siponkoski, co-auteur de l’étude.