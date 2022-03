Bruce Willis met un terme à sa carrière : qu'est-ce que l’aphasie, cette maladie dont il souffre ?

L'ESSENTIEL En France, l'aphasie touche plus de 300 000 personnes.

30 000 nouveaux cas sont recensés chaque année.

C’est une des plus grandes stars hollywoodiennes qui se retire des plateaux de tournage. A 67 ans, Bruce Willis a mis un terme à son exceptionnelle carrière cinématographique pour raisons de santé. Il souffre en effet d’aphasie, comme l’ont expliqué sa fille Rumer Willis et son ex-femme Demi Moore sur les réseaux sociaux.

Déformation des mots

L’aphasie est un trouble de la communication qui peut se manifester dans l’expression et/ou la compréhension orale ou écrite. "Le langage oral, la lecture, l’écriture et les gestes peuvent en être perturbés", explique le CHUV.



La personne atteinte peut par exemple utiliser fréquemment un mot pour un autre ("montre" pour "lunettes") et/ou d’un contraire ("chaud" pour "froid"). Elle peut aussi déformer partiellement des mots ("pite" pour "pipe") ou complètement ("il glie" pour "il joue"). La production de phrases peut aussi devenir télégraphique, le malade pouvant par exemple dire : "moi partir vendredi".

Lésion des zones spécifiques du langage



L’aphasie est causée par une lésion des zones spécifiques du langage, qui se situent dans le cerveau. "Toute personne souffrant d’une atteinte cérébrale, avec une certaine acquisition du langage, peut devenir aphasique (à ne pas confondre avec les troubles du développement du langage, appelés «dysphasies»)", détaille le CHUV.



L’origine de la lésion peut être diverse (on ignore qu’elle est celle de Bruce Willis, NDLR) : infarctus, rupture d’anévrysme, blessure, tumeur. La récupération varie en fonction de divers facteurs, dont les principaux sont l’étendue de la lésion, l’âge du ou de la patient-e, la cause de la lésion cérébrale, la présence ou l’absence de troubles associés, la motivation du ou de la patient-e et le traitement (logopédie et/ou toute autre mesure complémentaire).