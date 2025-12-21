Vous pourriez vivre jusqu’à 14 ans de plus si vous évitez ces 5 facteurs de risque

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié 5 facteurs de risque dont la présence ou l’absence à partir de 50 ans peut avoir un impact significatif sur l’espérance de vie.

Il s’agit du tabac, de l’hypertension, du surpoids, du cholestérol et du diabète.

À 50 ans, une femme sans aucun de ces facteurs de risque peut espérer vivre jusqu’à 14,5 années de plus.

Des petits gestes, qui peuvent avoir de grandes conséquences. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue The New England Journal of Medicine, l’absence de cinq facteurs de risque modifiables à l’âge de 50 ans peut significativement augmenter l’espérance de vie.

Tabac, hypertension, surpoids, cholestérol et diabète

Pendant plus de 30 ans, les scientifiques ont suivi deux millions de personnes âgées de 18 ans et plus. Celles-ci étaient réparties dans 39 pays sur 6 continents. Leur but était d’évaluer l’impact de cinq facteurs de risque modifiables sur l’espérance de vie. Il s’agissait du tabac, de l’hypertension, du surpoids, du cholestérol et du diabète.

Résultats : à partir de 50 ans, la présence ou l'absence de ces cinq facteurs de risque influence significativement l’espérance de vie en bonne santé. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la probabilité d’en souffrir était de 13 % chez les femmes et 21 % chez les hommes sans facteur de risque, contre 24 % et 38 % chez ceux cumulant les cinq.

Mais ce n’est pas tout : le tabac, l’hypertension, le surpoids, le cholestérol et le diabète influencent aussi l’espérance de vie tout court. Les chercheurs ont calculé la probabilité de décès avant 90 ans en fonction de ces cinq facteurs de risque, et les écarts sont importants. Chez les femmes, cette probabilité passe de 53 % pour celles qui n’ont aucun facteur à 88 % pour celles qui cumulent les cinq. Pour les hommes, le pourcentage passe de 68 % à 94 %.

Jusqu’à 14 ans de plus pour les femmes et près de 12 ans pour les hommes

Mais concrètement, combien d'années de vie peut-on gagner ? C’est la première fois qu’une étude internationale le quantifie. À partir de 50 ans, un adulte sans aucun facteur de risque peut espérer vivre : jusqu’à 14,5 années de plus pour les femmes, et jusqu’à 11,8 années de plus pour les hommes. “Protéger son cœur est à la portée de tous : arrêter de fumer, surveiller sa tension, son cholestérol, son poids et son diabète, explique Pr Jean Ferrières, cardiologue au CHU de Toulouse qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. Agir sur ne serait-ce qu’un seul de ces facteurs peut vous offrir plusieurs années de vie. Prévenir, c’est se donner un avenir plus serein.”

Ces facteurs de risques sont certes modifiables, mais changer toutes ses habitudes en même temps peut être difficile. Dans ce cas, le mieux est d’agir sur ces problèmes les uns après les autres, ce qui est déjà très bénéfique pour la santé. D’après les chercheurs, un facteur de risque en moins peut, en fonction du sexe, vous faire gagner entre 4 et 6 ans d’espérance de vie. À l’approche de la nouvelle année, cette étude peut inspirer de bonnes résolutions !