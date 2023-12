Espérance de vie : à 65 ans, les Français peuvent espérer vivre entre 10 et 11 ans «sans incapacité»

L'ESSENTIEL À 65 ans, les femmes peuvent espérer vivre encore 11,8 ans en bonne santé.

Les hommes à 65 ans ont une espérance de vie "sans incapacité" de 10,2 ans.

Depuis 2008, l’espérance de vie en bonne santé a augmenté d’un an et neuf mois pour les femmes et d'un an et six mois pour les hommes.

À 65 ans, l’espérance de vie en bonne santé des femmes est de 11,8 ans et de 10,2 ans pour les hommes, selon une étude publiée ce 22 décembre par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

L’espérance de vie en bonne santé a augmenté de plus d'un an depuis 2008

L’espérance de vie en bonne santé, aussi appelée espérance de vie sans incapacité, est le nombre d’années qu’une personne peut espérer vivre sans être limitée dans les activités de la vie quotidienne. Elle est donc différente de l’espérance de vie, qui est le nombre d’années qu’une personne peut espérer vivre, qu’elle soit en bonne ou en mauvaise santé.

"L'espérance de vie à la naissance s'allonge régulièrement, même si elle a été affectée par l'épidémie de Covid-19 et qu'elle n'a pas encore retrouvé sa valeur de 2019, avant l'épidémie, peut-on lire dans l’étude. Mais ces années supplémentaires de vie ne sont pas toutes nécessairement vécues en bonne santé.”

En 2021, l’espérance de vie en bonne santé était un peu plus élevée : 12,6 ans pour les femmes et 11,3 ans pour les hommes. Mais, malgré ce léger recul, la tendance est plutôt à la hausse. En effet, depuis 2008, elle a augmenté d’un an et neuf mois pour les femmes et d'un an et six mois pour les hommes.

En Europe, "la France se positionne au troisième rang pour l’espérance de vie sans incapacité" des femmes

"En 2021, la France se positionne au quatrième rang de l’Union européenne sur 27 pour l’espérance de vie sans incapacité des hommes à 65 ans, soit 1 an et 10 mois au-dessus de la moyenne européenne, explique la Dress. Elle se situe au troisième rang pour les femmes avec un indicateur supérieur de 2 ans et 8 mois à la moyenne européenne.”

Entre 2005 et 2022, l’espérance de vie à la naissance est passée de 83,8 à 85,2 ans (soit une augmentation d’1,4 an) pour les femmes et de 76,7 à 79,3 ans (soit une hausse de 2,6 ans) pour les hommes, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).