Espérance de vie : pour bien vieillir, sentez-vous jeune !

L'ESSENTIEL Dans l’étude allemande, les volontaires se rajeunissent d'une dizaine d'années en moyenne.

Les femmes se sentaient plus jeunes mentalement que les hommes.

Ce "rajeunissement subjectif" serait un mécanisme d'adaptation contre l'âgisme et le vieillissement.

Vous vous sentez plus jeune que votre âge ? Vous n’êtes sans doute pas le seul. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Heidelberg (Allemagne) dans une étude. "Les résultats de près de 300 précédentes cohortes ont montré que la plupart des personnes d'âge moyen et plus âgées se sentent plus jeunes qu'elles ne le sont, y compris des personnes très âgées. Ce phénomène a été qualifié d'âge subjectif et pourrait refléter un processus de dissociation du groupe d'âge", ont-ils écrit.

Se sentir plus jeune mentalement aurait des avantages

Plusieurs recherches ont prouvé que le fait de se sentir jeune avait des avantages. Cela permettrait de jouir d’une meilleure santé physique et cognitive, d’un bien-être plus élevé, d’une plus grande résilience au stress et de présenter des risques de mortalité plus faibles. Les personnes qui se sentent plus jeunes mentalement seraient aussi plus satisfaites de leur vie. Cependant, "on sait peu de choses sur l’évolution de l’âge subjectif, c’est-à-dire le sentiment d’être jeune ou vieux." C’est pourquoi les scientifiques allemands ont voulu examiner les changements "dans les trajectoires intra-personnelles de l'âge subjectif, du milieu de la vie à un âge avancé."

Les participants se rajeunissent d'une dizaine d'années en moyenne

Pour les besoins des travaux, l’équipe a analysé les données d’une enquête sur le vieillissement portant sur 14.928 adultes âgés de 40 à 85 ans, dont 50 % étaient des femmes. Les participants ont été suivis pendant 24 ans. D’après les résultats, publiés dans la revue Psychological Science, "le fait d'être né plus tard dans le temps est associé à un sentiment de rajeunissement de 2 % à chaque décennie et à un changement intra-individuel moins marqué vers un âge subjectif plus élevé."

Les auteurs ont constaté que les femmes déclaraient se sentir plus jeunes dans leur tête que les hommes. Cet écart entre les sexes se creusait au fil des années. Cela pourrait expliquer certaines des tendances observées en matière de "rajeunissement subjectif", comme le fait que les femmes vivent généralement plus longtemps et se sentent en meilleure santé que les hommes.

"Rajeunissement subjectif" : l’âgisme en cause ?

Selon Markus Wettstein, psychologue à l'université Humboldt de Berlin, le sentiment de rajeunissement peut être dû à l'âgisme. Pour rappel, il s’agit d’une attitude de discrimination à l'encontre des personnes âgées. "Les gens pourraient se sentir plus jeunes parce qu'ils ne veulent pas appartenir au groupe des adultes plus âgés. Il s'agit donc d'une sorte de distanciation psychologique par rapport aux personnes âgées", a-t-il expliqué au Washington Post. En clair, le fait de se sentir plus jeune peut être un mécanisme d'adaptation contre l'âgisme et le vieillissement.