Espérance de vie : ralentir le vieillissement en stimulant les oreilles

Se faire chatouiller est plutôt désagréable mais cela pourrait vous faire gagner quelques années ! Des chercheurs anglais ont mis au point un système qui envoie des petits courants électriques vers les oreilles pour permettre de ralentir le vieillissement. Ces chatouilles, prodiguées quotidiennement pendant deux semaines, permettraient d’éviter l’apparition de certaines maladies chroniques liées à l’âge.

La stimulation transcutanée du nerf vague

Le système mis au point par l’équipe de recherche s’appelle "stimulation transcutanée du nerf vague". L’objet ressemble à une paire d’écouteurs, fixée près des oreilles. Il envoie une légère impulsion électrique vers l’oreille, qui va envoyer un signal au système nerveux central grâce au nerf vague. Selon les chercheurs, cette légère stimulation permettrait de recalibrer le système de contrôle interne du corps. "L’oreille est comme une porte à travers laquelle on peut agir sur l’équilibre métabolique du corps, sans avoir besoin de médicaments ou de procédures invasives", analyse l’auteure principale de cette recherche, le Dr Beatrice Bretherton.

Réduire le risque d'hypertension ou de maladie cardiovasculaire

29 participants de plus de 55 ans en bonne santé ont été recrutés pour l’étude. Durant deux semaines, ils ont utilisé le système de stimulation transcutanée du nerf vague pendant 15 minutes par jour. L'outil est capable d’agir sur le système nerveux autonome, qui contrôle la digestion, la respiration ou encore la pression sanguine. Il est divisé en deux catégories : le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le premier est lié aux activités intensives, la contraction des muscles ou le rythme cardiaque par exemple, et le second aux fonctions plus calmes, comme la fabrication de sucs digestifs.

Les deux doivent s’équilibrer pour que le corps fonctionne normalement, mais en vieillissant, le système sympathique prend plus d’importance et ce déséquilibre augmente le risque de développer des maladies, comme l'hypertension ou des troubles cardiovasculaires. La stimulation du nerf vague par l’oreille a permis de réduire l’activité sympathique et d’augmenter la parasympathique. D’après les conclusions des chercheurs, cela a également permis d’améliorer le sommeil et les examens sur la santé mentale des participants. Les chercheurs doivent poursuivre leurs travaux pour comprendre les effets de cette stimulation à plus long terme.