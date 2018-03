AVC : stimuler le nerf vague améliore la récupération des capacités motrices

Après un AVC, il y a fréquemment une atteinte chronique du bras et de la main. Des chercheurs rapportent dans une récente étude que la stimulation du nerf vague - associée à un entraînement de rééducation -améliore la récupération de cette fonction motrice. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Stroke.

Peu d'options pour lutter contre l'invalidité

Actuellement, les options thérapeutiques permettant de restaurer la fonction du bras et de la main chez les personnes victimes d’AVC sont limitées. Or la perte de la capacité de supination (mouvement de rotation externe de la main et de l’avant-bras) contribue à l’invalidité post-AVC.

Les scientifiques ont cherché à savoir si associer la stimulation du nerf vague à la rééducation pouvait améliorer la récupération de la fonction rotatoire des membres antérieurs et ont constaté que les résultats étaient satisfaisants : la récupération de la fonction de supination a en effet doublé par rapport à la pratique de l’entraînement de rééducation seul.

La neuroplasticité favorise la récupération après un AVC

Selon les chercheurs, cette récupération persiste même durant au moins 7 semaines après l’arrêt de la stimulation du nerf vague. En pratique, cette étude fournit la première preuve que la stimulation du nerf vague associée à un entraînement rééducatif après un AVC. En effet les chercheurs ont pu observer que cette association améliore la récupération de la vitesse de déplacement des membres antérieurs, ainsi que leur force. La question est désormais de déterminer si en pratique le physiothérapeute doit systématiquement associer la technique de stimulation du nerf vague aux exercices de rééducation, notamment pour améliorer la qualité de vie à long terme.