Baromètre Odoxa

Vieillissement : un Français sur deux s’inquiète

L’avenir n’est pas serein pour les Français. La majorité d’entre eux voit le vieillissement d’une manière sombre. Les financements sont insuffisants, selon eux.

Les Français se rongent les sangs. Au cœur de leurs inquiétudes, le vieillissement. A l’heure où l’espérance de vie s’allonge, un citoyen sur deux avoue être troublé quant à la façon dont il gère ses vieux jours. Le Baromètre Santé 360, réalisé par Odoxa (1), le révèle ce 3 juillet.



Pour la quasi totalité des sondés, la prise en charge du vieillissement est un sujet important, voire prioritaire. Il faut dire que six sur dix sont directement concernés par ce dossier. Et ils ne semblent pas sereins concernant leur propre avenir.

La plupart des Français craignent que leurs vieux jours soient ponctués de problèmes, de santé ou de revenus. Alzheimer, cancer et limitations physiques sont une source majeure de préoccupation.

Le service ne satisfait pas

Le climat n’est donc pas apaisé. Et pourtant, les Français ne se disent pas vraiment préparés. Un sur cinq a prévu des travaux pour adapter son logement et 11 % ont souscrit une assurance dépendance. Les autres ont des prévisions plus générales, comme un investissement immobilier ou une épargne spécifique.



Ces sondés ont pourtant des projets, quant à leurs vieux jours. 50 % aimeraient bénéficier d’une adaptation de leur logement en cas de handicap physique. Mais en cas de troubles cognitifs, ils se reportent majoritairement vers les établissements spécialisés, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).



Un problème s’oppose à ces beaux projets. Le système actuel ne convient pas à la majorité des Français interrogés. Deux tiers sont insatisfaits de la qualité des services actuels. Plus inquiétant, 56 % ont une mauvaise image des EHPAD. Et les directeurs de ces structures sont encore plus nombreux à les percevoir d’un mauvais œil.