Sport : dire des gros mots, ça nous rend plus fort ?

Dites des gros mots, vous serez plus performants ! C’est la conclusion d’une étude parue dans la revue American Psychologist. Ses auteurs, des chercheurs de l’université de Keele, au Royaume-Uni, ont constaté que le fait de jurer améliore les performances lors d’un effort physique.

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques s’intéressent aux liens entre jurons et performances. Des recherches précédentes ont montré que les personnes qui jurent réussissent mieux certains défis physiques, comme le fait de maintenir la main dans l’eau glacée le plus longtemps possible ou de supporter son propre poids lors d’un exercice de pompes sur chaise. Pour Richard Stephens, docteur en psychologie à l’université de Keele et auteur de cette étude récente, ce constat est désormais fiable et bien documenté. "La question est : comment les jurons nous aident-ils ? Quel est le mécanisme psychologique sous-jacent ?", s’interroge-t-il dans un communiqué.

Une expérience pour comprendre les effets des gros mots sur la performance

Avec ses collègues, ils ont émis l’hypothèse que le fait de jurer désinhibe l’esprit. "En jurant, nous nous affranchissons des contraintes sociales et nous nous autorisons à nous surpasser dans différentes situations", précise-t-il. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont mené deux expériences auprès de 192 personnes. Dans chacune d’elles, ils ont demandé aux participants de répéter, toutes les deux secondes, soit un juron de leur choix, soit un mot neutre, tout en effectuant des pompes sur chaise. Après avoir relevé le défi, les participants ont répondu à des questions sur leur état mental pendant l’exercice.

Elles portaient notamment sur différents états mentaux liés à la désinhibition, comme l’intensité des émotions positives ressenties, le niveau de distraction et le sentiment de confiance en soi. Les chercheurs les ont aussi interrogés sur leur "état de flow", qu’ils défissent comme un état ressenti par les individus lorsqu'ils sont plongés dans une activité agréable.

Jurer, un coup de pouce lors des performances physiques

Lors de l’expérience, les participants qui avaient juré pendant l'exercice parvenaient à se porter significativement plus longtemps que ceux qui répétaient un mot neutre. En combinant ces résultats avec ceux d'une étude précédente, les chercheurs ont constaté que cette différence pouvait s'expliquer par une augmentation de l'état de flow et de la confiance en soi rapportée par les participants. Le fait de dire des gros mots favoriserait ainsi des états psychologiques propices à l'optimisation de l'effort et au dépassement des contraintes internes.

"Ces résultats permettent de comprendre pourquoi jurer est si courant, conclut Richard Stephens. Jurer est littéralement un outil sans apport calorique, sans drogue, peu coûteux et facilement accessible, à notre disposition lorsque nous avons besoin d'un coup de pouce pour améliorer nos performances." Pour ce spécialiste et ses co-auteurs, ces conclusions offrent de nouvelles perspectives en matière de performance sportive, de rééducation et dans tous les contextes nécessitant de l'affirmation de soi.