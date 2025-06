Performance : vos mains peuvent prédire si vous êtes fait pour courir un marathon !

L'ESSENTIEL Le potentiel marathonien d'une personne peut être identifié par un simple examen de ses mains.

Plus précisément, une personne ayant l'annulaire plus long que l'index peut être plus performante dans les sports d'endurance comme le marathon ou le cyclisme.

Cette découverte pourrait aider les athlètes à mieux comprendre leur potentiel physique.

"L'indice de Manning (ou indice 2D:4D ou encore ratio digital) est donné par le calcul du rapport entre la longueur de l'index (doigt 2D) et celle de l'annulaire (doigt 4D) de la main droite posée à plat. Cet indicateur de l'exposition prénatale à la testostérone est un marqueur supposé de la condition physique. Aucune recherche n'a synthétisé de manière exhaustive les travaux examinant les associations entre l’indice 2D:4D et l'aptitude cardiorespiratoire", ont indiqué des scientifiques des universités d'Australie du Sud et du Dakota du Nord. Ainsi, ils ont décidé de publier une méta-analyse sur le sujet dans la revue American Journal of Human Biology.

Dans le cadre de l’étude, l’équipe a passé en revue 22 recherches faisant état d'associations entre l’indice 2D:4D et certains aspects de l'aptitude cardiorespiratoire, incluant 5.293 personnes et 13 pays. La capacité cardiorespiratoire d’une personne a été évaluée à l'aide de mesures sur le terrain (performance maximale d'exercice de longue durée) ou de mesures en laboratoire (absorption maximale d'oxygène, seuil ventilatoire ou efficacité mécanique).

Marathon, cyclisme : le ratio des doigts est lié à la tolérance à l'effort

Les auteurs ont découvert qu'un ratio de doigts plus faible, à savoir lorsque l'annulaire est plus long que l'index, était un biomarqueur de la capacité cardiorespiratoire, notamment de la tolérance à l'effort et de la performance en endurance. Pour rappel, la tolérance à l'exercice correspond au niveau d'activité physique qu'une personne peut supporter avant de ressentir une fatigue excessive. Quant à la performance d'endurance, elle correspond à la capacité à maintenir une activité physique pendant de longues périodes, souvent d'intensité modérée à élevée.

Selon les résultats, les adultes ayant l'annulaire plus long que l'index sont plus susceptibles de tolérer une intensité d'exercice accrue et de mieux performer lors d'activités de longue durée, comme les marathons ou le cyclisme. "Aucune corrélation significative n'a été trouvée pour l’absorption maximale d'oxygène ou l’efficacité mécanique. Ni le sexe ni l'âge n'étaient des modérateurs significatifs, à l'exception de l'âge qui modérait la corrélation pour la performance à l'exercice."

"Mesurer et comparer la longueur des doigts", "une méthode biologiquement fiable"

Les auteurs affirment que le ratio des doigts pourrait constituer un outil de dépistage utile et peu coûteux pour identifier le potentiel des athlètes d'endurance de haut niveau. "Mesurer et comparer la longueur des doigts peut sembler une nouveauté, mais la recherche montre qu'il s'agit d'une méthode éprouvée et biologiquement fiable pour identifier la force musculaire, et désormais, la performance d'endurance", ont-ils ajouté.