Fêtes de fin d’année : protéger son cœur pendant cette période à risque

Les fêtes de fin d'année peuvent être éprouvantes pour le cœur. Plusieurs études ont démontré que le nombre de décès par crise cardiaque augmente pendant cette période. D’après une recherche publiée dans Circulation, la revue de l’American Heart Association, le nombre de décès d'origine cardiaque aux États-Unis est plus élevé le 25 décembre que n'importe quel autre jour de l'année, suivi du 26 décembre et du 1er janvier.

Comment expliquer la hausse des accidents cardiaques pendant les fêtes de fin d'année ?

"Ces faits sont très préoccupants, s’alarme le Dr Michael Tanoue, président du conseil d'administration de l'American Heart Association Hawaii et cardiologue au Queen's Heart Institute à Honolulu. Nous ignorons encore les causes exactes de cette augmentation des crises cardiaques pendant les fêtes. Il s'agit probablement d'une combinaison de facteurs." Ce spécialiste cite notamment le stress lié aux fêtes de fin d’année et les abus en tous genres.

À Pourquoi Docteur, Pr Richard Isnard, cardiologue à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière et président du conseil scientifique de la Fondation Cœur et Recherche de la Société Française de Cardiologie, explique que de nombreuses décompensations d’insuffisance cardiaque pendant les fêtes de fin d'année sont liées à l’alimentation. "Que cela soit à Noël ou au Nouvel An, on mange une nourriture un peu plus riche et un peu plus salée qu’à l’accoutumée, rappelle-t-il. Le plateau d'huîtres, le foie gras, les petits-fours... les mets des fêtes se succèdent et entraînent des apports de sel inhabituels pour des patients qui font habituellement attention."

Comment préserver son cœur pendant les fêtes de fin d’année ?

Pour réduire les risques, l’American Heart Association fournit quelques conseils. D’abord, elle souligne l’importance de la modération. "Bien manger pendant les fêtes ne signifie pas se priver, précise-t-elle toutefois. Il existe des façons de se faire plaisir sans culpabiliser." En parallèle, il est important de surveiller sa consommation de sel. Si vous prenez un traitement, il est essentiel de continuer à le suivre pendant les fêtes.

L’American Heart Association rappelle l’importance de réduire le stress. Les voyages pour rejoindre la famille, l’organisation des festivités, les difficultés financières ou même les interactions familiales peuvent créer des tensions. L’association recommande de s’accorder du temps pour soi pendant les fêtes et de cultiver "la paix intérieure".

Santé cardiaque : des gestes qui sauvent

Pour toutes et tous, il est aussi important de savoir reconnaître les symptômes d’un accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque. L’AVC se manifeste notamment par une faiblesse d’un côté du corps, un engourdissement au niveau du visage, dans les bras ou les jambes, des troubles de l’élocution, une déformation de la bouche. Quant à l’infarctus, il est caractérisé par une douleur thoracique, des sueurs, parfois des nausées ou un étourdissement. En cas de symptômes, il faut immédiatement appeler le 15. "Plus la prise en charge médicale est rapide, meilleures sont les chances de survie et de prévention des lésions cardiaques", souligne l’association américaine de prévention cardiaque. Par ailleurs, des contenus en ligne existent pour apprendre la réanimation cardio-respiratoire (RCR), comme ici sur le site de La Croix Rouge. "Savoir quoi faire en cas d’urgence peut sauver une vie", souligne l’American Heart association.