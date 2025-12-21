Fêtes de famille : pourquoi il faut parler antécédents de santé

L'ESSENTIEL Jusqu'à 50 % du risque de maladies cardiovasculaires peut venir de nos gènes, selon l’AHA.

Parler des antécédents cardiaques familiaux pendant les fêtes peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires.

Le mode de vie (alimentation équilibrée, activité physique...) reste essentiel pour réduire les risques.

Les fêtes de fin d'année avec nos proches sont l'occasion de se remémorer nos souvenirs, mais aussi d'évoquer, entre le déjeuner et le dîner, notre histoire familiale... en matière de santé. C’est peut-être moins joyeux, mais jusqu'à 50 % du risque de maladies cardiovasculaires peut venir de nos gènes, rappelle un récent article de l'American Heart Association (AHA). Selon les experts, connaître en détail les antécédents de santé de tous vos proches, même éloignés, pourrait bien vous sauver la vie un jour.

Un héritage génétique à ne pas ignorer

"Les fêtes sont propices aux souvenirs partagés entre générations. C'est aussi le bon moment pour poser des questions sur l'histoire médicale de toute la famille", conseille le Dr Justin Lee, cardiologue à Stanford et membre de l'AHA. Un infarctus chez votre grand-mère ? Un accident vasculaire cérébral (AVC) chez un oncle ? Du diabète d'un côté de la famille ? Ces informations, souvent oubliées ou dissimulées, peuvent s’avérer précieuses pour anticiper votre propre risque cardiovasculaire.

Au-delà de l'ADN, l'environnement familial influence également notre santé cardiaque. Une alimentation trop riche, le tabac, l’alcool, un manque d'activité physique ou trop d'écrans : autant de comportements malsains transmis de génération en génération.

Mais naître dans une famille avec des antécédents de troubles de santé n'est pas une fatalité, rappelle le Dr Lee. "Cela doit servir de déclic, pas de condamnation", précise le cardiologue. Le mode de vie joue un rôle clé pour contrebalancer les prédispositions génétiques. L'AHA recommande de suivre les "Life's Essential 8", un programme combinant comportements et facteurs de santé : alimentation équilibrée, activité régulière, sommeil réparateur, IMC normal, contrôle du cholestérol, de la glycémie et de la pression artérielle, et bien sûr, l'arrêt du tabac.

Parler santé familiale : mode d’emploi

A Noël et au Nouvel an, première étape donc : discuter avec vos proches pour identifier les cas de maladies cardiaques, d'AVC, mais aussi d'autres pathologies comme le diabète de type 2. Notez l'âge d'apparition, les circonstances, les détails du mode de vie si possible, puis partagez ces données avec votre médecin : un simple bilan de contrôle peut permettre une prise en charge précoce, souvent déterminante. Enfin, apprenez à reconnaître les signes d'alerte et formez-vous aux gestes qui sauvent. Comme le rappelle l'AHA, "la plupart des arrêts cardiaques surviennent à domicile" : savoir pratiquer un massage cardiaque peut faire toute la différence.