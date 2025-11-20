Un calculateur en ligne pour estimer votre risque cardiovasculaire dès 30 ans

L'ESSENTIEL Un nouvel outil permet aux adultes de 30 à 59 ans d'estimer leur risque cardiaque sur 30 ans.

Basé sur des percentiles, il compare les données de santé à celles de leurs pairs.

L'objectif : inciter à la prévention bien avant les premiers symptômes.

Et si vous pouviez estimer votre risque cardiaque aussi facilement que vous suivez la courbe de croissance de vos enfants ? Aux Etats-Unis, une équipe de chercheurs de la Northwestern University (NU) a mis au point un outil inédit : un calculateur en ligne capable d'évaluer le risque de maladie cardiovasculaire à 30 ans pour les adultes de 30 à 59 ans. Ce calcul, présenté dans le Journal of the American College of Cardiology, se base sur des données simples comme la tension artérielle, le cholestérol, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, les antécédents de diabète et la fonction rénale. En retour, l'utilisateur découvre où il se situe, en percentile, par rapport à 100 personnes de même âge et sexe.

Un jeune adulte sur sept à haut risque sur 30 ans

Cet indicateur est par exemple utilisé dans les courbes de croissance : il permet de situer la taille et/ou le poids d'un enfant comparativement aux enfants du même âge et du même sexe. "C'est la première fois que les percentiles sont appliqués à l'évaluation du risque cardiovasculaire à long terme, explique la Dre Sadiya Khan, professeure en épidémiologie cardiovasculaire à la NU, dans un communiqué. Quand un patient voit qu'il est dans le 90e percentile, nous espérons que cela serve de signal d'alerte."

Avec l'augmentation de l'obésité, du diabète et de l'hypertension chez les jeunes adultes, cet outil arrive à point nommé, selon les chercheurs. L’idée est d’aider à amorcer un dialogue entre patient et médecin, sans remplacer l'avis clinique. Car même un trentenaire sans risque à court terme peut présenter un risque élevé sur trois décennies : une analyse précédente menée par la Dre Khan avait révélé qu'un jeune adulte sur sept, à faible risque sur 10 ans, était en réalité à haut risque sur 30 ans.

A tout âge, un risque plus élevé chez les hommes

Ce calculateur s'appuie sur les équations PREVENT de l'American Heart Association. En analysant les données de 8.700 Américains sans antécédents cardiovasculaires, les chercheurs ont démontré que les hommes présentent un risque plus élevé que les femmes à tout âge : 16 % contre 10 % à 45 ans. Mais la Dre Sadiya Khan précise : "Le risque chez les femmes finit par rejoindre celui des hommes avec le temps. C'est pourquoi un outil tenant compte du sexe est crucial."

"Nous ne voulons pas attendre qu'il soit trop tard et qu'une crise survienne. Il faut commencer maintenant", insiste la chercheuse. Tout comme on prépare sa retraite dès le plus jeune âge, la prévention cardiovasculaire doit donc commencer tôt : il est crucial de surveiller sa tension artérielle, privilégier un mode de vie actif et une alimentation saine, bannir la cigarette et limiter l’alcool, ou encore dormir suffisamment, selon l’Asssurance maladie.