Seulement 2 cigarettes par jour suffisent à augmenter les risques cardiaques

L'ESSENTIEL Fumer entre 2 et 5 cigarettes par jour augmente les risques d'insuffisance cardiaque de 50 %.

Cela augmente aussi le risque de décès toutes causes confondues de 60 %.

Arrêter de fumer à un plus jeune âge est le meilleur moyen de réduire les risques, plutôt que de réduire le nombre de cigarettes fumées.

Le tabac est mauvais pour la santé, et la modération ne suffit pas à se protéger de ses effets néfastes. Une étude, menée par des chercheurs de l’université Johns Hopkins, montre que même les fumeurs occasionnels ont un risque fortement accru de maladies cardiaques ou de décès par rapport aux personnes n’ayant jamais fumé.

Les résultats ont été détaillés dans la revue PLOS medicine, le 18 novembre 2025.

Les petits fumeurs ont un risque accru de 50 % d’insuffisance cardiaque

Pour évaluer l’impact du tabac sur la santé cardiaque, les scientifiques ont repris les dossiers de plus de 300.000 adultes provenant de 22 études longitudinales. La période de suivi des participants allait jusqu'à 19,9 ans. L’équipe a recensé plus de 125.000 décès et 54.000 troubles cardiovasculaires diagnostiqués, comme des infarctus, des AVC et des insuffisances cardiaques.

L’analyse des données montre que même un tabagisme très faible, soit deux à cinq cigarettes par jour, était associé à un risque accru de 50 % d'insuffisance cardiaque. Les fumeurs modérés affichaient aussi 60 % plus de risque de décès toutes causes confondues, comparativement aux personnes n'ayant jamais fumé. Les chercheurs ont par ailleurs remarqué que le risque de problèmes cardiovasculaires diminuait fortement au cours des dix premières années suivant l'arrêt du tabac et a continué de baisser par la suite. "Cependant, même jusqu'à trente ans plus tard, les anciens fumeurs peuvent encore présenter un risque plus élevé que les non-fumeurs", ajoutent-ils dans un communiqué.

Tabac : l'arrêt total protège davantage le cœur que la baisse de consommation

Face à leurs résultats, les chercheurs préviennent que l'arrêt du tabac à un jeune âge est plus efficace pour réduire les risques cardiaques que de réduire le nombre de cigarettes fumées quotidiennement. "Il est remarquable de constater à quel point le tabagisme est nocif. Même de faibles doses de tabac présentent des risques cardiovasculaires importants. En ce qui concerne le changement de comportement, il est impératif d’arrêter de fumer le plus tôt possible, car la durée écoulée depuis l’arrêt complet du tabac est plus importante que l’exposition prolongée à une faible quantité de cigarettes chaque jour", alertent-ils.