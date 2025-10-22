Tabac : les filtres des cigarettes sont mauvais pour la santé

L'ESSENTIEL Les filtres à cigarette poussent les fumeurs à inhaler davantage de fumée.

Ils les exposent à des substances nocives, dont des micro-plastiques.

Des chercheurs britanniques et l'OMS appellent à les interdire.

On les croyait protecteurs, en réalité, ils sont nocifs. Dans la revue Addiction, des chercheurs britanniques alertent sur les dangers des filtres à cigarette. "Depuis l'apparition des cigarettes à filtre, puis des cigarettes à filtre ventilé (c'est-à-dire les cigarettes ‘légères’), les fabricants de tabac ont présenté les cigarettes avec filtre comme étant ‘plus sûres’ que les cigarettes sans filtre, rappellent-ils. Cependant, un ensemble de preuves établies, indépendantes de l'industrie, a montré que les filtres et leur ventilation ne réduisent pas l'exposition aux substances toxiques liées au tabagisme."

Filtres à cigarette : une "fausse impression de sécurité"

Les scientifiques expliquent que les filtres améliorent l’expérience du tabagisme : ils réduisent l’âpreté du tabac et le rendent plus agréable au palais. Mais ils modifient aussi la façon de fumer, avec des comportements dits compensatoires. "Les personnes inhalent plus profondément et plus longtemps pour obtenir le même niveau de nicotine, les exposant ainsi à davantage de substances toxiques", indiquent les auteurs. Selon eux, les filtres donnent une "fausse impression de sécurité" aux fumeurs.

Ces petits morceaux blancs, situés à l’extrémité des cigarettes, sont généralement composés d’acétate de cellulose, une matière plastique. Les fumeurs sont donc exposés à un risque d’inhalation de ces substances et de microplastiques, présents dans les filtres, qui peuvent ensuite s’incruster dans les poumons. "L'ensemble de ces facteurs explique que l'introduction des filtres ait entraîné une augmentation des cas mortels d'adénocarcinome pulmonaire, alertent les chercheurs britanniques. Outre les risques sanitaires, les filtres de cigarettes comptent également parmi les principales sources mondiales de déchets plastiques."

Un appel à interdire les filtres à cigarettes

Dans un communiqué paru en 2022, l’Organisation Mondiale de la Santé annonçait que les filtres constituent "le deuxième type de pollution par les plastiques le plus élevé au monde". "En dépit du marketing mené par l’industrie du tabac, aucun élément ne permet d’affirmer que les filtres présentent des avantages avérés pour la santé, prévenait-elle déjà. L’OMS appelle les décideurs politiques à considérer les filtres à cigarettes pour ce qu’ils sont, à savoir des plastiques à usage unique, et à envisager d’interdire les filtres à cigarettes pour protéger la santé publique et l’environnement."

Dans leur éditorial, les scientifiques britanniques demandent également une interdiction des filtres à cigarettes au Royaume-Uni. "Les filtres sont une arnaque marketing visant à inciter les gens à fumer, protégeant ainsi les profits de l'industrie du tabac, dénonce Hazel Cheeseman, directrice générale d’Action on Smoking and Health et l'une des autrices de cette étude. Cette tromperie incroyablement efficace signifie que la majorité des gens ignorent que les filtres n'ont aucun bienfait pour la santé. Le gouvernement a l'occasion de mettre fin à cette tromperie et d'interdire purement et simplement les filtres."