Tabac : forte baisse des fumeurs mais envolée des vapoteurs

Bonne nouvelle alors que la journée mondiale sans tabac approche, il n’y a jamais eu aussi peu de fumeurs quotidiens en France depuis la fin des années 1990. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et Santé publique France, on comptait 23,1 % d'amateurs de cigarettes en 2023 contre 25,3 % en 2021 et ​​29,4 % en 2016.

Tabac : la proportion de fumeurs quotidiens la plus basse depuis la fin des années 90

Selon le rapport, le plus grand nombre de fumeurs en France se trouve parmi les 25-44 ans. Dans cette tranche d’âge, trois personnes sur dix fument. Mais, les experts font également un constat encourageant : la baisse importante du tabagisme observée chez les adolescents ces dernières années commence à être perceptible parmi les jeunes adultes (18-24 ans). Leur niveau de tabagisme quotidien est désormais plus faible que celui des 25-34 ans.

Le tabagisme quotidien a aussi fortement diminué parmi les chômeurs avec un repli de 10 points en deux ans (45,8 % en 2021 vers 35,7 % en 2023). Il s’agit de la plus forte baisse. Par contre, les deux organismes publics remarquent que "les personnes sans diplôme ou ayant un diplôme inférieur au baccalauréat présentent un niveau d’usage quotidien du tabac nettement plus élevé (28,9 %) que celles déclarant un diplôme supérieur au baccalauréat (16,6 %)". Par ailleurs, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à s’allumer au moins une cigarette par jour (25,4 % vs 20,9 %).

Le vapotage plébiscité par les jeunes

Si les adeptes du tabac se font moins nombreux, le vapotage a pour sa part gagné en popularité. "La proportion d’adultes déclarant avoir déjà vapoté au cours de leur vie a presque doublé en neuf ans, passant de 25,7 % en 2014 à 41,8 %". En 2023, 8,3 % des 18-75 ans reconnaissaient utiliser une e-cigarette, et 6,1 % d’entre eux le faisaient quotidiennement. Le vapotage régulier est plus fréquent chez les hommes (6,8 %) que chez les femmes (5,4 %). Il est aussi plus plébiscité par les jeunes générations, avec une prévalence de 8,7 % parmi les 25-34 ans et de 2,0 % parmi les 65-75 ans.

Tabagisme et vapotage : des différentes selon les régions

Si globalement, le nombre de fumeurs a diminué sur le sol français, le rapport de l’OFDT et de Santé publique France met en lumière des divergences régionales assez importantes. L’Île-de-France et la Bretagne font figure de bons élèves avec le tabagisme quotidien le plus faible de l’Hexagone, soit respectivement 19,6 % et 19,5 %. Cela représente 6 points de moins que deux régions ayant le plus grand nombre de consommateurs de tabac : Provence-Alpes-Côte d'Azur (26,5 %) et Bourgogne-Franche-Comté (26,8 %).

"En 2021, l’Île-de-France et PACA se distinguaient déjà par des niveaux de tabagisme quotidien plus faible (pour l’Île-de-France) et plus élevé (pour PACA) que les autres régions de l’hexagone", précise le communiqué.

Si la Bretagne compte peu de fumeurs, elle abrite le taux le plus élevé de vapoteurs. 8,5 % de sa population vapotait quotidiennement en 2023. Elle est suivie par la Normandie (8,1 %).

Le rapport estime que les différences régionales observées en matière de tabac et de vapotage peuvent venir de plusieurs facteurs. Ces derniers peuvent être d’ordre culturel (représentation des usages), socio-économiques (conditions de vie, modalités d’approvisionnement) ou encore liés aux politiques de lutte et de prévention du tabagisme mises en œuvre au niveau local.