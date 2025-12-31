Ce probiotique aide à restaurer le microbiote intestinal des nourrissons

Le microbiote intestinal d’un bébé se développe à partir de la naissance. Des études ont démontré que certaines bactéries étaient moins présentes chez les nourrissons, notamment Bifidobacterium infantis. D’après une étude publiée dans mSphere, la prie de probiotiques peut restaurer le microbiote intestinal des nourrissons.

La disparition de Bifidobacterium infantis du microbiote des nourrissons

"Un microbiote intestinal sain en début de vie est lié à la santé intestinale, au développement du système immunitaire et à la santé globale du nourrisson", rappellent les auteurs dans un communiqué. Chaque bactérie a des effets spécifiques sur l’organisme, Bifidobacterium infantis agit notamment sur la muqueuse intestinale. "Ces dernières années, les scientifiques ont constaté la disparition progressive de la bactérie bénéfique essentielle au microbiote intestinal des nourrissons, Bifidobacterium infantis, chez les bébés vivants dans des régions à ressources élevées comme les États-Unis et l’Europe", développent-ils.

Des probiotiques administrés à des nourrissons allaités

Dans leurs travaux, ils ont voulu tester l’efficacité des probiotiques pour compenser cette perte. Les chercheurs ont testé l'impact de différentes doses du probiotique B. infantis (élevée, moyenne et faible, ainsi qu'un placebo) sur la flore intestinale de nourrissons exclusivement allaités. Pour ce faire, des échantillons de selles ont été prélevés chez les nourrissons avant, pendant et après la prise du complément alimentaire, puis ils ont été analysés par les chercheurs.

Ils ont remarqué que B. infantis pouvait augmenter efficacement la "flore intestinale bénéfique" chez les nourrissons exclusivement allaités, même après la période néonatale. "Toutes les doses testées se sont révélées efficaces, et les bactéries bénéfiques sont présentes même après l'arrêt de la supplémentation", complètent-ils.

Microbiote des nourrissons : des effets persistants, même après l’arrêt des probiotiques

D’après les auteurs, les oligosaccharides, des sucres naturels, présents dans le lait maternel, aident la bactérie à se développer dans le microbiote, mais aussi à y rester. "Contrairement à de nombreux probiotiques qui disparaissent à l'arrêt de la supplémentation, B. infantis a pu s'implanter et persister dans l'intestin lorsqu'il était associé au lait maternel, précisent les scientifiques. Cela signifie qu'une supplémentation, même de courte durée et à différentes doses, pourrait avoir des effets bénéfiques durables pour les nourrissons allaités."