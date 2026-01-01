Bain du Nouvel an : quelles sont les précautions à prendre ?

L'ESSENTIEL La baignade du 1er janvier est fortement déconseillée aux personnes atteintes de pathologies cardiaques.

Il est important d'aller progressivement dans l'eau, sans rester trop longtemps.

L'eau froide peut présenter des bénéfices pour la santé.

C’est l’une des traditions de fin d’année dans les régions de bord de mer : s’élancer dans l’eau froide pour démarrer l’année. Actuellement, la température de l’eau va de 8°C sur les plages du Nord, à une dizaine de degrés sur la façade atlantique, contre 15°C en Méditerranée. Mais ces bains d’hiver ne sont pas sans risque.

Comment se préparer au bain d’hiver ?

Sur son site, la SNSM fournit quelques conseils pour éviter l’hydrocution et l’hypothermie. D’abord, il est important de manger léger avant d’aller se jeter à l’eau. "Il est préco­nisé de boire une bois­son sucrée avant l’heure du bain pour alimen­ter ses muscles et préve­nir l’hy­po­gly­cé­mie, précise la SNSM. La consom­ma­tion d’al­cool est forte­ment décon­seillée avant un bain en eau froide."

Quelques règles de prudence pour la baignade du Nouvel an

Au moment de rentrer dans l’eau, il faut se mouiller la nuque, le ventre, la tête et les bras pour "permettre à votre corps de s’ha­bi­tuer à la fraî­cheur de l’eau". "La diffé­rence de tempé­ra­ture entre l’air et l’eau peut occa­sion­ner une hydro­cu­tion, il est donc essen­tiel de respec­ter ses conseils pour pallier le choc ther­mique", précise l’association. Dans l’idéal, la SNSM conseille de porter une combinaison. Philippe Auzou, sauveteur en mer, prévient que ces baignades sont à éviter pour les personnes fragiles, notamment celles souffrant de pathologies cardiaques, dans une interview à France 3 Normandie.

Ces baignades d’hiver ne doivent pas durer longtemps, pour éviter l’hypothermie. La règle couramment admise est de ne pas dépasser une minute par degré : par exemple, dix minutes maximum dans une eau à 10°C. "L'immersion dans une eau aussi froide représente une forte agression pour l'organisme", rappelle Jean-Louis San Marco, professeur de santé publique à Marseille, sur le site de Futura. Après le bain, il faut immédiatement s’envelopper dans des vêtements chauds.

Quels sont les bienfaits des bains d’hiver ?

D’après le Docteur Martin Juneau, cardiologue, l’immersion en eau froide pourrait présenter des bénéfices pour l’organisme. Sur le site de l’Observatoire de la prévention, de l’Institut de cardiologie de Montréal, qu’il dirige, il rappelle que cette technique est utilisée pour la récupération par les sportifs. "Dans l’état actuel des connaissances, on peut donc considérer que les bénéfices santé associés à l’immersion en eau froide semblent être principalement sur le bien-être général, indique-t-il. L’activation du système nerveux parasympathique pourrait jouer un rôle dans cet effet, tout comme la réponse psychologique positive (placebo) engendrée par le plaisir ressenti par les personnes qui apprécient cette sensation de froid." Il rappelle toutefois que ces bains sont un choc pour le corps. "Il est fortement déconseillé d’être seul lors de l’immersion, surtout lorsqu’elle est effectuée en milieu naturel (rivière, lac, océan)", alerte-t-il.