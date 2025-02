Bain froid : est-ce vraiment bon pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les bains froids sont réputés pour leurs effets sur l’immunité ou la santé mentale.

D’après des chercheurs australiens, les bienfaits varient fortement selon les contextes et les individus.

Un bain froid déclenche une augmentation de l’inflammation à court terme, ce qui doit susciter la prudence pour les personnes à risque.

Certains se baignent dans l’eau de mer en hiver, d’autres dans de petites baignoires remplies de glace : les bains froids semblent de plus en plus populaires. Du côté des scientifiques, leurs effets sur la santé sont discutés. Dans PLOS One, des chercheurs de l’université d’Australie du Sud publient les résultats d’une méta-analyse sur le sujet. Ils ont rassemblé les données issues de 11 études réalisées sur le sujet pour comprendre les effets psychologiques, cognitifs et physiologiques des bains dans l’eau froide.

Une étude sur les effets globaux des bains froids sur la santé

Au total, ces différents travaux rassemblaient plus de 3.100 participants. Tous étaient majeurs et avaient déjà pratiqué une immersion dans l’eau froide, soit en prenant une douche glacée, en faisant un bain de glace ou en plongeant dans une eau à moins de 15 degrés. Dans le panel étudié, la température de l’eau était comprise entre 7 et 15 degrés. Quel que soit le type d’immersion, elle devait durer au moins 30 secondes et jusqu’à 2 heures. Les scientifiques se sont intéressés aux effets de ces bains sur le stress, le sommeil, l’humeur, la fatigue, la concentration, la santé de la peau, l’immunité, l’inflammation ou encore l’anxiété.

Bains froids : des effets bénéfiques, mais variables selon les individus

Globalement, les chercheurs constatent que l'immersion dans l'eau froide peut réduire le stress, améliorer le sommeil et la qualité de vie en général. "Dans cette étude, nous avons trouvé des résultats variables en fonction du temps, indique toutefois Tara Cain, co-autrice de l'étude. Tout d'abord, nous avons constaté que l'immersion dans l'eau froide pouvait réduire les niveaux de stress, mais seulement pendant environ 12 heures après l'exposition. Nous avons également noté que les participants qui ont pris des douches froides de 20, 60 ou 90 secondes ont signalé des scores de qualité de vie légèrement plus élevés. Mais encore une fois, après trois mois, ces effets s’estompaient." L’une des études montre que le fait prendre régulièrement des douches froides est associé à une réduction de 29 % des arrêts maladie. "Nous avons également trouvé quelques liens entre l'immersion dans l'eau froide et de meilleurs résultats en matière de sommeil, mais les données étaient restreintes aux hommes, de sorte que son application plus large est limitée." Quant aux effets des bains froids sur l’immunité et l’humeur, les chercheurs ont trouvé "très peu de preuves appuyant ces affirmations".

Une augmentation temporaire de l’inflammation après un bain froid

Les scientifiques australiens soulignent que le bain froid augmente temporairement l’inflammation. "La hausse immédiate de l’inflammation est une réaction du corps au froid, qui est un facteur de stress, indique Ben Singh, co-auteur. Cela aide le corps à s’adapter et à récupérer, dans un processus similaire à la manière dont l’effort abîme les muscles pour les rendre plus forts. C’est pour cela que les athlètes utilisent cette méthode, malgré cette augmentation à court terme." Pour ce spécialiste, il est primordial que les personnes avec des problèmes de santé pré-existants soient particulièrement vigilantes en cas de bain froid.