Ménopause : nager en eau froide réduit les symptômes

L'ESSENTIEL Après avoir nagé en eau froide, les femmes ménopausées ont observé une réduction de l'anxiété, des sautes d'humeur, et des bouffées de chaleur.

Elles ont identifié cinq bienfaits de ce bain glacé : l'effet calmant et stimulant de l'eau, la compagnie, l'amélioration des troubles menstruels, des bouffées de chaleur et de la santé en général.

Cependant, les auteurs mettent en garde contre les "risques d'hypothermie, de choc dû au froid, de troubles du rythme cardiaque, voire de noyade".

S’immerger dans une eau froide durant l’hiver représente un calvaire pour de nombreuses personnes. Cependant, un bain glacé pourrait être bénéfique pour les personnes souffrant des symptômes de la ménopause. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs britanniques et hollandais dans une étude parue dans la revue Post Reproductive Health. Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a recruté 1.114 femmes, dont 785 étaient ménopausées. Les participantes ont dû répondre à un questionnaire en ligne sur leurs habitudes liées à la natation en eau froide et à la fréquence de leurs symptômes de troubles menstruels.

Anxiété, sautes d’humeur : une diminution des symptômes psychologiques grâce à la natation en eau froide

Selon les résultats, la plupart d’entre elles étaient susceptibles de nager été comme hiver et portaient des maillots de bain plutôt que des combinaisons humides. Les patientes ont indiqué que le fait de se baigner fréquemment dans une eau froide réduisait leurs symptômes menstruels, notamment les manifestations psychologiques.

Dans le détail, les femmes ménopausées ont également signalé une amélioration significative de l'anxiété (46,9 %), des sautes d'humeur (34,5 %), de la mauvaise humeur (31,1 %) et des bouffées de chaleur (30,3 %). "Les effets ont été plus marqués chez les personnes qui ont nagé plus longtemps", a précisé Joyce Harper, auteure des recherches et professeure à l’University College London (Angleterre). En outre, la majorité des volontaires (63,3 %) ont confié faire de la natation spécifiquement pour soulager leurs symptômes de la ménopause.

Ces dernières ont aussi déclaré qu'elles pensaient que les effets physiques et mentaux de l'eau froide atténuaient leurs symptômes. Cinq vertus de cette activité aquatique ont été identifiées par les participantes : l'effet calmant et stimulant de l'eau, la compagnie, l'amélioration des troubles menstruels, des bouffées de chaleur et de la santé en général.

"Elles peuvent s'exposer à des risques d'hypothermie, de choc dû au froid, de troubles du rythme cardiaque"

Malgré les bienfaits de la natation en eau froide, les auteurs ont tenu à souligner que ce sport comportait certains risques. "Il faut être prudent lorsqu'on nage en eau froide, car elles peuvent s'exposer à des risques d'hypothermie, de choc dû au froid, de troubles du rythme cardiaque, voire de noyade. Selon l'endroit où elles se baignent, les normes de qualité de l'eau peuvent également varier. La pollution par les eaux usées est un problème de plus en plus courant dans les rivières et la mer au Royaume-Uni. Et, malheureusement, cela peut augmenter la probabilité de gastro-entérite et d'autres infections", a signalé Joyce Harper.

Les chercheurs estiment que d'autres travaux doivent encore être menés sur la fréquence, la durée, la température et l'exposition nécessaires pour obtenir une réduction des symptômes. "Cependant, nous espérons que nos résultats pourront offrir une solution alternative aux patientes qui luttent contre la ménopause et encourager plus de femmes à faire du sport."