Ménopause : de combien d'années peut-elle être repoussée ?

L'ESSENTIEL De nouvelles recherches, qui s'appuient sur un modèle mathématique, indiquent qu'il serait possible de retarder l'apparition de la ménopause en réimplantant le tissu ovarien d'une femme, prélevé plus tôt.

La ménopause pourrait être retardée de 19 ans si le prélèvement et la conservation du tissu est réalisée à 21 ans.

Retarder, voire empêcher la ménopause, pourrait aider à prévenir certains problèmes de santé liés au vieillissement.

À la fin des années 1990, le gynécologue et biologiste ovarien Kutluk Oktay de Yale School of Medicine a développé une méthode pour prélever le tissu ovarien de jeunes patientes cancéreuses, de le congeler puis de le transplanter après avoir subi des traitements contre le cancer, qui les auraient laissées ménopausées et infertiles. Cet expert des sciences reproductives s’est demandé si sa technique, appelée cryoconservation des tissus ovariens, pouvait être utilisée sur des femmes en bonne santé afin de retarder leur ménopause. Pour évaluer l’efficacité de son projet, il a approché Sean Lawley, mathématicien d'University of Utah. Ce dernier a, en effet, développé un modèle mathématique centré sur le vieillissement des ovaires.

"Au cours des dernières années, nous avons développé des modèles mathématiques sur la façon dont les ovaires vieillissent et ce qui déclenche la ménopause", explique le Pr Lawley dans un communiqué. "C'était extrêmement excitant quand il [le Dr Oktay] a contacté notre groupe pour voir si notre modèle pouvait être utilisé pour aider à explorer si sa procédure pouvait être utilisée pour retarder la ménopause."

Ménopause : il serait possible de la retarder de 19 ans

Les deux scientifiques ainsi que le biologiste ovarien Joshua Johnson d'University of Colorado School ont travaillé ensemble pour développer une calculatrice en ligne qui détermine de combien d'années la ménopause d'une femme serait retardée par la cryoconservation des tissus ovariens en fonction des quatre éléments : l'âge de la patiente au moment où le tissu a été préservé, le pourcentage du tissu ovarien prélevé, le pourcentage de follicules présents et le nombre de procédures de remplacement au cours de la vie.

Leur algorithme a déterminé que plus la femme est jeune, lorsque le tissu ovarien est conservé, plus sa ménopause serait retardée. Selon les estimations, dans le cas d’un seul remplacement où 25 % du tissu est prélevé et 80 % des follicules survivent à la procédure, la ménopause pourrait être repoussée de 19,4 ans pour une patiente de 21 ans à 3,4 ans pour une femme âgée de 40 ans.

Pour Sean Lawley, son modèle mathématique aide à mieux comprendre les causes du vieillissement ovarien. Ce qui pourrait aider au développement de méthodes permettant de retarder les symptômes et les conséquences de la ménopause.

Ménopause : la retarder pour rester en bonne santé ?

Pourquoi chercher à retarder la ménopause ? Si l'intérêt primaire reste la préservation de fertilité, ce n’est pas le seul pour les chercheurs. "Le fonctionnement des ovaires est meilleur pour la santé d'une femme", rappelle le Pr Lawley. "La ménopause est associée à de nombreux problèmes de santé liés aux maladies cardiovasculaires, à la densité osseuse, à l'obésité, etc. Le fait de maintenir le fonctionnement des ovaires plus longtemps pourrait retarder ou même empêcher ces problèmes de santé de commencer."

"Si le tissu ovarien peut être gelé à l'âge de 30 ans, en théorie, la ménopause peut même être éliminée dans certains cas", indiquent les auteurs dans l’article paru dans la revue American Journal of Obstetrics and Gynecology en janvier 2024. "Cependant, la faisabilité et la sécurité de retarder la ménopause au-delà de 60 ans doivent être évaluées cliniquement."